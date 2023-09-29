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台人均淨資產14.9萬美元 世界第5

記者戴玉翔／台北29日電

安聯集團28日發布「2023年安聯全球財富報告」，台灣在全球最富有國家排名中名列第五，2022年底每位台灣人平均擁有的淨資產是14.16萬歐元（約14.9萬美元、新台幣479萬元），創下歷史新高，在亞洲僅次於新加坡

2022年全球最富有國家排名出爐，第一名仍是美國，以25.18萬歐元（約26.6萬美元）居冠，瑞士、丹麥與2021年排名相同，維持第二、三名，新加坡則從第六名上升至第四名，台灣則維持第五名，瑞典則從第四名後退至第八名。其他主要亞洲國家，日本從13名升至第11，南韓上升1名至22名，中國則排在第34名。

若以人均淨金融資產成長來看，前五大僅新加坡與台灣為正成長，美國年減8.9%、瑞士減少4.4%、丹麥則衰退9.9%，新加坡成長3.9%、台灣成長3.1%。

安聯集團指出，2022是極為可怕的一年，在「全面疲軟」的情況下，資產價格全部下跌。家戶所持有的全球金融資產慘見負成長2.7%，為2008年環球金融危機（GFC）以來最大跌幅。不過，三大資產類的成長率卻差異顯著，證券衰退7.3%；保險、退休金減少4.6%，但銀行存款卻強勁成長，成長率達6%。整體而言，價值6.6兆歐元的金融資產憑空蒸發。

截至2022年底，全球金融資產總額仍高達233兆歐元，當中有27%，為亞洲家庭所持有。而印尼和菲律賓等新興經濟體呈現了雙位數的成長。

中國的金融資產同樣十分強勁，成長了6.9%，但與2021年成長13.3%相比，無可否認地，因為疫情的封鎖代價甚高。

安聯集團指出，台灣的每戶家庭金融資產總額在2022年裡成長3.6%，明顯低於2021年12.7%的增幅。 主要原因是證券價值下跌5.5%。

其他兩大資產類則持續成長，保險、退休金成長7.7%，銀行存款成長6.6%，兩者的漲幅速度甚至比2021年還要快。

融資 新加坡 退休金

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