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工廠變商場 新店裕隆城開幕

記者林海／台北29日電
新店裕隆城「誠品生活新店」28日正式開幕剪綵。一樓有知名藝術家黃本蕊創作的10米高巨型兔子「太極尼尼」藝術裝置迎賓，一座座的圓拱梯廳氣勢磅礡。（記者黃義書／攝影 ）
新店裕隆城「誠品生活新店」28日正式開幕剪綵。一樓有知名藝術家黃本蕊創作的10米高巨型兔子「太極尼尼」藝術裝置迎賓，一座座的圓拱梯廳氣勢磅礡。（記者黃義書／攝影 ）

裕隆集團今年邁入70周年，籌備多年的裕隆城「誠品生活新店」28日正式開幕，成為裕隆跨足商場的第一步。裕隆執行長嚴陳莉蓮表示，新店是裕隆開始造車夢想的發源地，這片土地已經由工廠發展為宜居生活圈，裕隆城是裕隆嶄新的里程碑，「裕隆城不只是一座商場，更是未來在地宜居生活圈的核心」。

裕隆汽車創辦人嚴慶齡1953年9月在新店大坪林創設工廠，開始了裕隆汽車發展的故事，也是台灣汽車工業發展70年的軌跡。1995年裕隆汽車在營運考量下規畫廠辦合一，將生產線整合遷到苗栗三義工廠，原本新店廠區隨著都市發展，以及周邊公共道路及捷運線開闢，開始轉型人口聚居的都市中心。

裕隆表示，當時的執行長嚴凱泰為帶領集團走向國際和多角化經營、擘畫新店汽車城，2005年將新店廠區重新規畫為裕隆汽車生活城，將集團總部大樓與研發核心，以及集團汽車事業服務與集團重點事業設置在此，持續推動汽車研發、新能源車、創新移動服務生活事業布局。

在開幕儀式上，嚴陳莉蓮搭乘納智捷電動車n7進場，宣示電動車、商場兩個新事業同步向前邁進。她致詞提到，裕隆城的所在地是裕隆集團的「起家庴」，承載裕隆從自主製造、自主研發，到自主品牌的造車發展脈絡，對新店鄉親充滿感激。

營業面積達3.3萬坪的裕隆城，結合誠品生活與威秀影城，共同實現食衣住行育樂一日生活圈，也讓新店居民叫好。

新店裕隆城28日舉行開幕剪綵儀式，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮（右）和兒女一同出席。（...
新店裕隆城28日舉行開幕剪綵儀式，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮（右）和兒女一同出席。（記者黃義書／攝影 ）

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