消促會控陳建仁說謊 10月9日擬夜宿凱道

明揚董事長劉安晧28日二度到靈堂向殉職消防員和罹難員工弔唁並向家屬致歉意。(記者潘欣中／攝影)

屏東明揚國際工廠大火造成4名消防員殉職，消防工作權益促進會昨至行政院抗議，控訴行政院長陳建仁說謊，指政院在災後從未與消防基層討論改革方向，甚至批評政院回應層級太低，且兩名代表在發言後突然離場，一度爆發衝突。消促會指出，計畫升級抗爭，於10月9日夜宿凱道，呼籲政院落實與基層對話。

消防員工作權益促進會，與聲援民團昨上午於行政院大門前舉行記者會。消促會秘書長陳彥凱批評，消促會第一時間就提出基層消防員的訴求，但行政院從未和基層消防員討論，就訂定政策方案，批陳建仁還敢說這是最好的方案，且有傾聽基層，根本是說謊。

消促會認為屏東縣政府雖針對明揚公司違規重罰台幣240萬元(約7萬4822美元)，但應修正消防法第43之1條，規定若工廠管理人未依法提供救災協助，或相關資訊等，造成消防員受傷或殉職，應課以刑事責任，同時應修正毒性及關注化學物質管理法第30條，規定若未確實執行化學物品的申報與登錄，應課以刑責。

今天是中秋團圓日，屏東明揚國際科技公司廠房大火造成4名勇消在內的10個家庭破碎，昨天舉辦頭七法會，殉職勇消家屬哀嘆，中秋團圓日，家族卻缺了一角。明揚大火發生已一周，失聯的傅姓員工仍未尋獲，傅妻昨牽著孩子的手望向廠區呼喊，「巴鼻，我們都在等你出來吃中秋烤肉」，場面哀戚。

殉職勇消鍾吉垣的父親說，兒子被無情大火帶走，今年中秋家族聚餐少了一人，是心情最為複雜的中秋節。勇消賴俊儒弟弟表示，過去哥哥在中秋節聚餐烤肉都是採買、烤肉一手包，更會帶動氣氛，很難想像家族聚會缺了要角。

明揚董事長劉安皓昨再赴靈堂致哀及向家屬致歉。劉安皓說，完全可理解家屬無法原諒的心情，也感謝檢方讓他交保可處理後續事務，強調對於撫恤和照顧員工家屬會負責到底，近日公布細節。

劉安皓說，公司有落實消防演習，事件發生當下，主管都在現場，6名死亡員工中包含財務長、研發課長、研發組長3名幹部原本逃出，但發現仍有同事困在廠內，又跑回去喊人，非常盡責，讓人不捨且遺憾。劉安皓說設廠登記符合法令規定，經濟部勒令停工，會確認全部改善後才恢復生產。