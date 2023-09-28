我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

杭州亞運／鞍馬連霸成功 台李智凱奪金翻出空前紀錄

特派記者曾思儒／杭州即時報導
李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。（特派記者季相儒／杭州攝影）
李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。（特派記者季相儒／杭州攝影）

上屆雅加達亞運奪下鞍馬金牌的「鞍馬王子」李智凱，杭州亞運挑戰史無前例2連霸，今天扛著壓力，「完美落地」後開心比出大愛心，最終以15.500分完成衛冕，締造台灣體操史新頁，也為中華代表團帶回杭州亞運第3金。

李智凱男子團體決賽以6.5難度的動作上陣，「完美落地」獲得15.066分，包括難度6.100分、執行分8.966分，分數獨居龍頭；隊友蕭佑然也穩定發揮，以15.000分緊追李智凱，兩位台灣好手都獲得15分以上成績，成今天搶牌「雙保險」。

李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。（特派記者季相儒／杭州攝影）
李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。（特派記者季相儒／杭州攝影）

8名決賽選手中，李智凱排在第3位出賽，他招牌的「湯姆斯迴旋」立刻讓現場觀眾驚呼聲不斷，穩穩落地後更獲得如雷掌聲，「鞍馬王子」也開心比出大愛心獻給觀眾，並開心迎接難度6.5分、執行分9.000的15.500高分，排名立刻躍居領先。

蕭佑然第4位接續上陣，他順利完成整套動作，下馬後振臂為自己慶祝，並和李智凱相擁。蕭佑然最終得到難度6.3分、執行分8.966分的15.066分，落後李智凱和哈薩克庫爾曼諾夫（Nariman Kurbanov）的15.100分，暫居第3名。

地主張博恒、日本津村涼太、地主肖若騰和南韓全要燮第二組上陣，張博恒、肖若騰和全要燮都發生掉馬意外，只有津村涼太以15.166分排上第2名，也擠掉蕭佑然的銅牌，最終蕭佑然以第4名完賽。

上月成都世大運，李智凱以15.500高分完成3連霸，蕭佑然也獲得銅牌，可惜亞運沒能再一起登上頒獎台。

今天競技體操單項決賽依序是男子地板、女子跳馬、男子鞍馬、女子高低槓和男子吊環，中華隊在跳馬、鞍馬和吊環都有選手登場。

女子跳馬有吳幸芬率先出賽， 第3位上場的她，第一跳獲得13.133分高分，第二跳12.100分，得分12.616分暫居第一，但接續被北韓金善香、安昌玉地主虞琳敏超越，壓軸登場的48歲烏茲別克的傳奇丘索維金娜（Oksana Chusovitina）也獲得第四。

男子鞍馬「雙保險」李智凱和蕭佑然之後，壓軸的男子吊環由林冠儀擔綱搶牌任務。

李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。（特派記者季相儒／杭州攝影）
李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。（特派記者季相儒／杭州攝影）
李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。（特派記者季相儒／杭州攝影）
李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。（特派記者季相儒／杭州攝影）
李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。（特派記者季相儒／杭州攝影）
李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。（特派記者季相儒／杭州攝影）
李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。（特派記者季相儒／杭州攝影）
李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。（特派記者季相儒／杭州攝影）
李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。（特派記者季相儒／杭州攝影）
李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。（特派記者季相儒／杭州攝影）

杭州亞運 保險 哈薩克

上一則

杭州亞運／連斬世界前3 許皓鋐圍棋奪金 為台灣寫下新頁

延伸閱讀

亞運體操／傳奇登場 48歲「丘媽」跳馬進決賽

亞運體操／傳奇登場 48歲「丘媽」跳馬進決賽
亞運體操／史上首次 中華男團贏南韓摘銅 打破壟斷

亞運體操／史上首次 中華男團贏南韓摘銅 打破壟斷
奶奶級體操名將亮相杭州亞運 粉絲盼48歲「丘媽」再現傳奇

奶奶級體操名將亮相杭州亞運 粉絲盼48歲「丘媽」再現傳奇
「我現在狀況很好」體操天后拜爾絲強勢復出 美經典賽奪冠

「我現在狀況很好」體操天后拜爾絲強勢復出 美經典賽奪冠

熱門新聞

震驚全台的白曉燕撕票案26年了，兇手陳進興伏法，他的兩個兒子在美國低調成長，鮮少談起爸爸。圖為當年陳妻張素真（右二）帶著小兒子到醫院見陳進興最後一面。（本報資料照片）

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

2023-09-21 00:51
郭台銘對於侯友宜的訪美行表示美國法律有規定不干預外國政治，因此「不予評論」。記者李定宇／攝影

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

2023-09-22 13:05
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

最新民調 民進黨支持度挫6.5%、國民黨重回老二

2023-09-24 11:05
趙少康密會韓國瑜，希望加速非綠陣營整合。對此，鴻海創辦人郭台銘引用孫子兵法表示「兵無常勢，水無常形」，總有自己制勝之道境。（記者李定宇／攝影）

趙少康找韓國瑜加速藍白合 郭台銘引孫子兵法吐8字真言

2023-09-26 05:20
蔣經國國際學術交流基金會錢復（左）昨天舉行《錢復回憶錄》卷四新書發表會，兒子錢國維（右）也出席致詞。記者曾吉松／攝影

錢復新回憶錄披露直諫馬英九 身邊某君惹毛所有人

2023-09-20 13:56
作家李昂。（本報資料照片）

李昂酸「中學懷孕很恭喜」刪照了 博愛座女乘客：撤告過原本生活

2023-09-23 20:15

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看
華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷

華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷