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進口蛋國軍恐吃肚 國防部：研擬停止供應

台灣新聞組／台北28日電
議員質疑進口蛋流入國軍膳食。(記者劉學聖／攝影)
議員質疑進口蛋流入國軍膳食。(記者劉學聖／攝影)

台農、信興蛋品高達425萬顆進口蛋流向不明，董事長涂萬財無法提供完整進銷與報廢蛋品單據，已被高雄市衛生局陸續重罰。國民黨籍台北市議員柳采葳昨天指國軍副食品供應站資料顯示，涂萬財是國軍蛋品最大供應商，質疑進口蛋流入國軍膳食。涂萬財昨手機未接聽無法得知回應；高雄市衛生局指出，全案已移送檢方偵辦。

「國軍真的沒有吃到巴西蛋嗎？」柳采葳質疑，國軍副食品供應站的蛋供應廠商包含鴻盛畜牧場、豐德畜牧場、新興隆牧場，生產者都是涂萬財，供應的營區從南到北都有，甚至離島澎湖，國防部應該嚴查，是否有巴西蛋混入。

之前國防部長邱國正曾表示，國軍與廠商簽約只採購台澎金馬等產地出產的國產雞蛋。對於柳采葳質疑流向不明蛋進了官兵肚子，國防部表示，媒體披露該等牧場有違反衛生法規標準之虞，國防部研擬依協議書要求停止供應。後續依檢調查察結果，國防部依約憑辦，確維官兵權益。

記者直擊賣場發現，台農蛋品盒裝蛋一盒台幣63元，標示來源為新興隆牧場，價格雖比其他品牌便宜至少一至三成，但除了架上滿滿的台農盒裝蛋，一旁還有6大籃未上架。

國防部 巴西 國民黨

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