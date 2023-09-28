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進口蛋一顆18元卻補助32元 農業部稱「特殊個案」

台灣新聞組／台北28日電
巴西雞蛋27日最後一批到期，總計5330萬顆雞蛋須銷毀。圖為彰化縣衛生局稽查到的300餘萬顆將銷毀進口蛋。(圖：彰化縣衛生局提供)
巴西雞蛋27日最後一批到期，總計5330萬顆雞蛋須銷毀。圖為彰化縣衛生局稽查到的300餘萬顆將銷毀進口蛋。(圖：彰化縣衛生局提供)

進口蛋爭議延燒，從3月至7月，政府補助吸收價差金額已達5.7億元(台幣，下同，約1768萬美元)。立委昨天在立法院質詢時計算進口雞蛋成本，頂多1顆18元，但農業部卻給1顆32元補助；對此農業部次長杜文珍表示，每顆32元補助為「特殊個案」，並非通案，進口業者須負擔通關關稅、營業稅、檢驗費用等，農業部依照實際到岸價格事實認定，每批金額不盡相同。

至於詳細資料與金額，杜文珍並未進一步說明。截稿為止，農業部官員也未接聽記者電話，無法取得回應。

國民黨立法委員溫玉霞昨於立法院社福委員會質詢時，現場估計1顆國外進口雞蛋費用，包括成本10元、空運成本5元、物流報關費用等3元，加起來18元，若販售價格5元，頂多虧損13元，為何農業部給出26至32元的補助？

依照農業部先前的說法，進口業者只賺取8%的服務費。

對此，農業部畜政司長張經緯表示，各國原裝蛋生產成本不同，例如，澳洲平飼蛋、動福蛋成本較高；一般進口雞蛋通常360顆一箱裝運來台，也有國家10至12顆裝，各國品規不一樣，包裝成本也不同，有些成本可能高一些，未來市售進口雞蛋，將依照成本制定價格。

針對進口雞蛋成本，農業部前部長陳吉仲曾表示，以巴西雞蛋為例，巴西關離岸價格(FOB)每顆為4.3至4.8元，加上運費及保險費後，抵達台灣海關(高雄港)的到岸價格(CIF)，每顆4.9至5.9元。

農業部解釋，進口雞蛋成本，包含關稅30%、營業稅5%、運費及保險費，而運費依照不同批次、不同路徑，價格有所不同，平均運費低於9000美金；保險費則是依照運輸路徑不同，有不同計算方式。

外界認為，保險費與運費是農業部尚未公開、且最關鍵的資料，目前已從十幾個國家進口雞蛋，理應公開所有資料，可供計算與比較，但迄今仍無相關資訊。

農業部專案進口巴西雞蛋昨最後一批到期，農業部9月25日官網公布新增160萬顆過期蛋，總計5330萬顆雞蛋到期待銷毀。農業部表示，將公開銷毀流程。食藥署副署長林金富指出，過期雞蛋銷毀數量及狀況，應清楚記錄於簿冊，並以照片、影片為佐證，以利後續稽查，報廢品也需分區管控，不得流入食品鏈中。

進口蛋風波爆發迄今已經超過一個月，食品主管機關食藥署到昨天居然還在重彈「所有生鮮雞蛋屬於散裝蛋，無須強制標示產地、效期」的老調。至於已釀成「一屍三命」的農業部，對立委質疑一顆國外蛋成本，加上空運、物流報關費用等共18元，農業部卻給26至32元補助，農業部依舊含糊其辭，罩上黑布。無疑地，這兩個單位就是進口蛋風暴的推手。

即日起，超商超市等8大賣場販售茶葉蛋、滷蛋等「實質轉型的原型蛋」，必須標示產地，...
即日起，超商超市等8大賣場販售茶葉蛋、滷蛋等「實質轉型的原型蛋」，必須標示產地，圖為超商已擺上的雞蛋原產地標牌。(記者黃仲裕／攝影)

農業部 雞蛋 保險

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