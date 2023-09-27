網軍又惡搞「Linbay 好油」 遭冒名恐嚇總統府

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘（左）近來飽受壓力，甚至死亡威脅，他在前立委黃國昌（右）的直播節目痛哭，宣布停止更新粉專。(取材自黃國昌YouTube頻道)

臉書粉專「Linbay 好油」板主林裕紘及其家人近期遭不明人士威脅，經查發現網路位址及電話皆來自海外。行政院長陳建仁昨赴立法院備詢，在國民黨 立委曾銘宗的追問下，給出目標3個月破案的承諾。

台北中國時報報導，媒體人黃揚明昨日在臉書透露，不肖人士冒用好油之名，寄電子郵件至總統府、地檢署和法務部等機關，威脅已放置炸彈，因電郵信箱有確認機制，好油收到確認回函，才得知被網軍惡搞，至今仍有槍彈、刀械照片的恐嚇信件持續寄出。黃揚明質疑，「難道，這就是得罪朝廷的後果？」

總統府發言人林聿禪昨晚表示，經查總統府民意信箱，確於上午8時39分，收到一封內文為「我在總統府裝了定時炸彈，下午3點會爆炸」的郵件，目前全案已由檢警偵辦中。

曾銘宗認為，這一系列行為都是相同網軍操作，此舉不僅抹黑好油，也讓檢調單位疲於奔命，蔡政府應好好面對挑戰公權力的行為，另案追查。

資訊專家表示，恐嚇好油的涉案人，多次用VPN跳板程式上網留言，故意繞道至境外，以境外IP發文恐嚇，IP不只在墨西哥 ，研判涉案人是側翼網軍的可能性極高，人很可能藏身在台灣甚至大陸地區。專家認為，透過冗長的國際司法互助程序查辦境外IP，緩不濟急，有可能3個月也查不出來，還不如先從某些特定立場的社群著手蒐證追查，還能快點查出案情脈絡。

本報系聯合報報導，曾銘宗質詢，網軍恐嚇「好油」板主和其家人，連板主家裡地址都有，外界質疑政府機關介入，請問何時破案？陳建仁表示，據他後來了解，網路位址在墨西哥，電話在委內瑞拉，破案不容易，他會盡最大努力，以3個月破案為目標。

數位發展部長唐鳳則表示，當事人已經報案，這是刑事局的工作，如果警政署需要技術資源，數位部都會提供幫助。法務部長蔡清祥說，桃園市刑大已經報請桃園地檢署，檢察官正在指揮偵辦當中。

國民黨台北市立委參選人張斯綱說，網路恐嚇、汙蔑，披露家人個資層出不窮，但民眾報案，相關單位多以網址在境外無法追查而中斷，這樣的追查方式蒼白無力，根本無法保護網友的安全，期待相關單位能多作為。

民眾黨立法院黨團昨天到監察院舉發農業部 ，要求查明：第一，農業部在專案進口雞蛋政策中的職責和專業缺失，未即時調控雞蛋產銷資訊及調節產銷；第二，農業部在過期或偽標食品被查獲後，未能及時下架回收；第三，農業部在標示爭議中的不作為，是否刻意隱瞞或有行政疏失，也應釐清政府食安管理上橫向協調及溝通的不足，是否相互推託或掩護，別再讓民眾蒙受食安風險。