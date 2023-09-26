雄檢搜索台農、信興蛋商30萬交保 北市也對畜產會開罰

高市衛生局到台農位於高雄的公司稽查。(圖：高雄市衛生局提供)

南部蛋商涂萬財所屬台農與信興蛋品涉嫌規避調查、標示不實，還有425萬顆進口蛋流向不明，高雄市衛生局除開出6張罰單處以1130萬元台幣罰鍰，也依詐欺 等罪嫌將涂等人送辦；高雄地檢署昨指揮高雄市調處搜索約談信興蛋品負責人涂萬財及其擔任台農負責人的媳婦黃鈺善，今天凌晨依詐欺、偽造文書等罪嫌，命涂、黃各以30萬（台幣，下同，約9400美元）、10萬交保。

主責進口蛋調度、委請台灣業者洗選、加工或代工使用的畜產會，昨天也因未完整提交進口蛋流向資料，遭台北市衛生局依食安法開罰3萬元。儘管北市府強調，若拒絕提供資料將可按次開罰，不過民代批評，罰3萬實在太少了。

台農、信興兩公司設址高雄市鹽埕區新樂街，台農負責人為涂萬財媳婦，信興另在屏東九如設有洗選工廠。

涂萬財13日接受聯合報專訪，指農業部 找他幫忙才首度接下進口蛋洗選，還說自己「不是壞蛋也不做『混』蛋事」，但不到兩周，雄檢昨即赴台農蛋品搜索雞蛋流向及進銷存資料。

高雄市衛生局昨舉行記者會指出，比對農業部提供資料及6度約談涂萬財及涂的媳婦，兩家公司進口蛋品來自巴西、泰國、澳洲 、美國、菲律賓、土耳其6國，3至9月共向中央畜產會買斷828.9萬顆蛋，包括有殼蛋502.8萬顆，及提供信興蛋品公司加工用途蛋326.1萬顆。

衛生局指出，台農、信興蛋品無法提供完整進銷與報廢蛋品單據，蛋品流向不明數量高達425萬顆，因拒不提供進銷單據並堅不吐實，甚有以次級品代替良品疑慮，加上先前規避調查等違法事證，依違反食安法對台農、信興裁罰。

高雄市衛生局自9月14日對台農開出第1張30萬元罰單起，短短10天，台農已挨罰四次，金額分別是30萬、50萬、200萬及400萬元；信興則被開罰兩次，金額分別是50萬元、400萬元，累計涂萬財所屬公司被罰1130萬元。

至於涂喊冤說不知進口蛋有效期限，農業部也未告知，才依國產蛋標示方式以洗選日標示為製造日，有效期限為1個月。高雄市衛生局說，進口蛋的外箱都有「極明顯」的有效期限，標示洗選進口蛋的有效期限，最晚不能超過來源國的有效期限，中央規定得很清楚也解釋過。

國民黨高雄市黨部三度到高雄地檢署告發台農、農業部、畜產會等單位涉嫌詐欺、瀆職，將與衛生局移送部分合併偵辦。