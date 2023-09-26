新聞評論／雞蛋風暴 只見霸道政府虛偽道歉

全台雞蛋上漲2元台幣，桃園市傳統蛋行採批發價1台斤55元零售，本土蛋品質保障吸引人潮選購。(記者曾增勳／攝影)

在農業部 前部長陳吉仲和中央畜產會前董事長林聰賢雙雙辭職，行政院長陳建仁兩度道歉後，雞蛋風暴仍未平息。一方面，農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘，因安全威脅宣布停更、關閉臉書；另一方面，蛋價又漲，飆回今年高點，蛋商更預告中秋後繼續漲，年底恐怕重演缺蛋亂象。陳建仁的道歉，掩飾不了這個政府死不認錯的霸道。

陳建仁道歉的同一天，對進口蛋風波監督最給力的農業粉專「Linbay好油」宣布停更，不再上節目露面，原因是家人遭到恐嚇威脅，版主為自己的「懦弱」致歉，不希望讓家人陷入危險之中。但讓講真話的小市民感到恐懼，連最根本的言論自由都無法保護，這算什麼民主政府、算什麼自由社會？不敢讓社會知道真相的政府，要讓人民如何信賴？這使得陳建仁的道歉，顯得有點虛偽。

各界憤怒聲援「Linbay好油」，曾經深受側翼之害，並痛斥網軍出征文化的副總統暨民進黨 總統參選人賴清德 ，如今噤聲不語；但陳吉仲因進口蛋爭議下台，賴清德卻肯定他「展現政務官精神」。陳吉仲也自稱「下台是為喚起社會對假訊息的重視」，因為「全世界假消息最多的地方就在台灣，台灣又以農業部門假消息最多，每天回應抹黑」。陳吉仲自視「為黨國犧牲」，賴清德也慰勉有加，其中哪有什麼為政策負責的意思？

陳吉仲沒說的是，中央政府編列21億元（台幣，下同，約6500萬美元）政策宣導預算，農業部就占近1億7000萬，居各部會之冠。做為「1450始祖」和「網軍之首」的部會，陳吉仲爭辯惹議的本事也最高，讓他長期榮居「仇恨值最高」。陳吉仲也是外交部、陸委會之外最愛罵中國大陸的首長，所有農業產銷問題，第一個反應先罵中國鴨霸，再撒幣補助。好笑的是，這位被農業專家評為「不重專業只拚政治」的農業首長，臨下台還要裝老實說「我不懂政治」。

民進黨政府對媒體和網路管控不遺餘力，但網軍再烈，宣傳再猛，終難平息民怨。民進黨之霸道，為卡管上天下地追殺管中閔，即令賠上三任教育部長也不認錯，參與者如今仍高居廟堂之上。缺疫苗、挺高端，衛福部密切監管記者與網路訊息，但再怎麼造神，也無法讓陳時中勝選。造就「一屍五命」的林智堅，至今還有深綠不平喊冤，誓為「小智」平反。民進黨可能會因敗選而做出反省姿態，但從不肯真正面對失政檢討改過，反而把施政無能推給「暗黑勢力的抺黑」，從卡管、高端、抄襲到混蛋爭議如出一轍。

高雄市長陳其邁陪同賴清德與企業界座談時說，「執政黨有時做不好，巴巴欵就會改」。真實狀況是，舉凡執政失當惹民怨，第一反應就是發動網軍出征、綠媒反擊，再透過司法檢調追查打假。民進黨全面執政，溫良的在野陣營擋不住綠軍壓境，行政部門為所欲為，在野立委連部會說明資料都要不到，法案與預算全都民進黨說了算。再怎麼扭曲的政策都得不到國會的有效監督，民眾除了透過選票表達不滿外，只能任由宰制。

混蛋偽標問題還沒吵完，又見蛋價續漲，民眾開始搶蛋，民進黨政府除了會玩政治糊弄民眾外，哪裡在乎民眾寢食難安？綠營側翼更趁機帶風向，指在野黨和「Linbay好油」趕走陳吉仲，害得蛋價又漲，卻不說陳吉仲傷害農民、破壞市場，專案進口期間，蛋價就漲勢不停，為填補缺口平抑價格的幾千萬顆進口蛋，卻囤在倉庫放到過期。傲慢到這種程度的政府，哪裡是「巴巴欵就會改」？而行政院長的道歉，又是何其廉價！（節錄自聯合報社論）