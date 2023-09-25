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台北不好玩？旅館較疫前少42家 觀傳局：積極行銷

記者鍾維軒／台北25日電
疫情期間旅宿業、觀光人力外流，疫情解封後短期內回不來，北市旅館也減少42家。(本報資料照片)
疫情期間旅宿業、觀光人力外流，疫情解封後短期內回不來，北市旅館也減少42家。(本報資料照片)

疫情過後，台北市觀光旅宿業未復甦，旅館數量較疫前減少42家，平均住用率也降10%。議員質疑，台北市是觀光大都會，疫後不論景點遊客數、旅館數量、或平均住用率都未見好轉，連帶觀光周邊產業也無法振興，應加大力道行銷觀光產業。觀傳局回應，將積極行銷跨年、明年燈節、花節、全中運、2025世壯運等，並協助業者推動住房專案，增加留宿台北意願。

根據北市府統計，台北市截至8月底，國際觀光飯店21家、一般觀光旅館15家，一般旅館570家；相較2019年疫情前，國際飯店26家，觀光旅館19家，一般旅館603家，分別減少5家、4家與33家。

另，除旅館總量減少，住用率也持續下降，據統計，2019年台北市國際飯店住用率75.32%、觀旅74.5%，旅館70.36%；今年上半年，國際飯店住用率63.49%、觀旅63.28%、旅館62.99%，疫後比疫情前各減少11.83%、11.22%及7.37%。

北市議員秦慧珠質疑，與全國平均數相較，台北市旅宿業相對景氣較差，以一般觀光旅館為例，今年仍有6家停業、14家歇業，只有9家新設，5家旅館復業，代表台北旅館總數仍持續減少中，住用率也持續下降，北市府應努力行銷，協助旅宿產業發展並提升就業率。

觀傳局回應，北市府上周六舉辦「台北市旅館產業交流秋季座談會」，介紹台北市一連串即將舉辦的活動，增加旅客來台北意願，有提升旅宿住房率。

觀傳局也坦言，台北市旅館業在疫情期間，確實受到嚴重影響，導致部分停業或歇業；統計疫情結束、國境重開後，先前停業、今年復業有5家、新設10家，顯見業者逐漸恢復信心，也有部分旅館為了提供更好住宿環境，正在整修中仍暫時歇業。

觀傳局表示，北市府會透過多項策略推廣觀光，除大稻埕夏日節、跨年、燈節等大型活動，也推出台北35條主題遊程、熊讚生日月快閃商圈、台北私房景點票選等，並舉辦旅行業者踩線團、赴海外觀光交流、參加旅展等。

觀光 疫情 大都會

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