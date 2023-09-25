楊勇緯奪中華隊本屆首金 台灣亞運史上百金達陣

楊勇緯在亞運男子柔道60公斤級金牌戰獲勝後，激動落淚。(記者季相儒／攝影)

中華代表團杭州亞運 首金、也是史上第100金昨天在柔道賽場出現。楊勇緯在柔道男子60公斤級金牌戰擊敗南韓 選手李夏林，為中華代表團奪下本屆亞運首面金牌，也是中華隊在亞運累積的第100金。中華代表團目前獲得1金1銀2銅，而桌球男子團體賽打進4強，已經「保底」銅牌。

中華隊自1954年馬尼拉亞運由楊傳廣拿下男子10項全能金牌開啟史上第一金開始，至2018年雅加達亞運已累積99金，也使得本屆首金就是史上第100金受到矚目。開幕前以楊勇緯呼聲最高，面對外界關注、承載高壓，依然使命必達，在金牌數跨向3位數的史頁上寫下自己的名字。

柔道男子60公斤級金牌到手的那一刻，楊勇緯的眼淚瞬間潰堤。從杭州亞運前就頻被點名是本屆第一金、代表團史上百金呼聲最高的人選，迎接決賽前夕壓力升到最高點，如願完成奪金任務，他卸下心中大石，但前進的腳步還不能停下，對於下一個目標，他明確說出：「當然就是奧運金牌」。

楊勇緯經過雅加達亞運銅牌、東京奧運銀牌洗禮，此行也是奪金所繫。昨天在晉級路上於8強賽遇到最大挑戰，面對去年東京大滿貫賽擊敗自己的日本選手近藤隼斗，兩人肉搏到黃金得分階段、加時近6分鐘，才靠近藤吞下3次指導，取得晉級門票。這一仗，讓教練劉文等都說看了很不容易，感覺楊勇緯又一次將自己向上提升。

楊勇緯在金牌戰遭遇南韓對手李夏林，在最後30秒以大內割及單臂過肩摔的結合技取得「半勝」，隨著比賽時間終了，楊勇緯的淚水奪眶而出，就連走進混合採訪區時仍是止不住的淚水，先向媒體請求一小段時間平復情緒，但過程中仍是全程哽咽，說到激動處淚水潰堤。

「很激動，覺得大家都在等這面金牌的感覺。」楊勇緯坦言，說沒壓力是騙人的，尤其在金牌戰前夕，壓力一度上來，甚至和團隊說出「我壓力很大」，但持續告訴自己，相信自己、把壓力化為助力。

楊勇緯在今年上半年陷入獎牌荒，出現在新聞標題更多的是「爆冷」，他也說這段時間的失敗，是他過去不曾經歷，這面金牌的到來，對他意義重大，「這座冠軍給了我很多在失敗中再站起來的動力。」