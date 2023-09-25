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重磅快評／漲價帶風向 阻查進口壞蛋？

重磅快評
蛋價調漲，賣場也因此出現搶購潮，蛋架上的本土蛋被一掃而空。(記者胡經周／攝影)
蛋價調漲，賣場也因此出現搶購潮，蛋架上的本土蛋被一掃而空。(記者胡經周／攝影)

進口蛋食安問題未平，本土蛋批發商宣布漲價，聲稱要壓制黑市，還預告中秋後「繼續漲」，還有10元（台幣，下同，約0.31美元）上漲空間。民眾趕忙搶蛋，綠營側翼趁機帶風向，出征「Lin bay好油」和在野黨亂查進口蛋趕走陳吉仲，害得蛋價上漲。民進黨真會治國，設斷點、恐嚇吹哨人，接著禍水東引，把漲價責任嫁禍在野黨，無所不用其極阻止查真相。

台北市蛋商公會理事長林天來說，因媒體大肆報導，「好像進口蛋是毒蛋」，導致消費者購買意願低，加上營養午餐禁用液蛋，使國產蛋供不應求，產地已有搶蛋情況。

不愧是蛋商大老，兩面三刀，藉著進口蛋食安爭議合理化漲價，又把爭議推到監督者炒作，不得罪蔡政府。他難道不知道，搞臭進口蛋的是農業部，在野黨和媒體哪有本事威逼業者改效期、混蛋洗產地？

林天來早在7月底就斷言「蛋價回不去了」，那時是淡季，還有進口蛋庫存，但批發價40.5元卻和去年底禽流感時一般高。淡季不跌，賣方理由是通膨及成本。接著9月4日開學時又漲3元；詭異的是，這時庫存蛋進入高峰，巴西蛋弊案還沒東窗事發呢，陳吉仲怎麼就讓蛋價說漲就漲？

國產蛋只在6月跌了兩次共5元，隨即又開始漲價，農業部早在「Lin bay好油」爆料前就開始囤蛋，官商在玩什麼貓膩？難怪民眾得知又要漲價，大罵蔡政府把納稅人當盤子洗劫，國庫從國外買數千萬顆蛋，「放到過期又讓蛋商漲價」，人民是要被剝幾次皮？

農業部22日說，為維持最低安全庫存，專案進口到年底，每個月大約進口160萬到180萬顆。經查9月正在海運、尚未入關的共約96萬多顆，其中三分之二源自澳洲，三分之一來自泰國。倘若農業部放任蛋商藉「黑市」之名坐地喊價，何必再開放進口？

蛋商和側翼將漲價責任扣到「好油」及在野黨，無非是要阻止追查真相，降低對選情傷害。但「好油」是在9月11日引爆巴西蛋保存期遭謊造，在此之前，蛋價早已上漲。民眾不僅不能將漲價算到吹哨者頭上，反而要慶幸，若非及早踢爆，不知要多花多少冤枉錢吞下問題蛋。

農業部一手包庇巴西蛋圖利，出了事就換手操作本土蛋價，掩護弊端。進口蛋政策立意再怎麼良善，都不敵經手的鼠輩摧殘。

農業部 巴西 澳洲

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