蛋價飆今年高點 年底恐重演缺蛋情況

蛋價重回高點 製表／胡瑞玲

蛋商公會昨天表示，蛋價評議委員會前天開會決議，本周雞蛋 產地價從每台斤43.5元（台幣，下同，約1.35美元）漲至45.5元，批發價從每台斤53元漲至55元；這是蛋價本月第二度調漲，產地價與批發價都重回今年新高點。

進口蛋食安爭議不斷，多個縣市學校營養午餐禁用液蛋。蛋商公會理事長林天來證實，雞蛋產地價與批發價雙雙調漲二元，由於民眾對進口蛋購買意願下降，本土蛋出現搶購潮造成供不應求，因此調漲蛋價。

目前本土雞蛋產量尚未恢復，入秋後又是禽流感 高峰期，中秋節過後蛋價恐漲更多，年底缺蛋情況恐再重演。蛋農預估，年底至明年春節，蛋價可能超越年初黑市價格，達新高點。

中華民國 蛋品行銷發展協會理事長高傳謨表示，進口蛋爭議導致不管是廠商自行進口，還是農業部配發的蛋，民眾只要聽到是「進口的」就拒買，根本賣不掉。他表示，本土產量無法滿足消費者需求，已聽聞南部產地開始加價賣，每箱約1100元至1200元，憂心今年初的黑市情況將再重現，屆時又會出現找不到蛋、吃不到蛋的情況。

彰化二林蛋農陳秋池說，原本要平衡產銷的進口蛋爆出食安問題，消費者沒信心，又回頭搶本土雞蛋，但飼養雞隻需要時間，「今年底至過年都還缺蛋，蛋價會達到高點，甚至會比年初黑市價格更高」，若今年冬天禽流感疫況較不嚴重，預估明年4月後，本土雞蛋供需才會恢復穩定。

雞蛋產地價與批發價今天才調漲，但桃園市桃園、中壢部分傳統市場攤商昨天已出現零售蛋價率先漲價至1斤55元。劉姓業者表示，現在進口蛋大家不敢吃，傳統市場零售的本土雞蛋供不應求，批發價悄悄上漲，只好跟著漲。

儘管蛋價上漲，不少消費者則認為，吃得安心最重要。黃姓女子表示，昨到一家黃昏市場業者零售雞蛋，標榜本土蛋1斤55元，算起來不比賣場雞蛋貴，主要是吃了安心。