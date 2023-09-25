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黑白集／部會分工錯置 鄭文燦也該交代

黑白集
專案進口雞蛋爭議，主導跨部會協調的行政院副院長鄭文燦，恐脫不了干係。(本報資料照片)
專案進口雞蛋爭議，主導跨部會協調的行政院副院長鄭文燦，恐脫不了干係。(本報資料照片)

進口蛋風暴延燒，外界的檢討多聚焦在農業部與中央畜產會，尤其畜產會的表現完全不像是擁有多年畜產經驗，且編制高達九百多人的組織，不僅過程荒腔走板，事後給地方政府的資料居然還是用手寫的。但難道戰犯只有陳吉仲和林聰賢嗎？

此事所以造成如今難以收拾的亂象，是從一開始部會分工的錯置到採購方式的詭異，就已種下的果，而這跟主導跨部會協調的行政院副院長鄭文燦恐脫不了干係。照理，因蛋荒引發的平抑物價需求，應是由負責穩定物價的經濟部擔綱，陳吉仲卻攬了王美花的工作，導致最後農業部變成與蛋農、蛋商為敵的角色，鄭文燦卻坐視此一紊亂部會分工上演。

再者，要平抑蛋價，政府手上的政策工具多的是，減免稅負即是最常見的手段。外界質疑，政府為進口雞蛋付出高達5.7億台幣（約1800萬美元）價差，鄭文燦稱，當中有30%關稅、5%營業稅，都還留在國庫。這段話讓人聽了發噱，那為何不直接減免進口雞蛋關稅或營業稅，還要大費周章，由特定廠商進口後，再由政府支應？

最令人費解的是，這回為何不是像過去開放貿易商自由進口雞蛋，政府只要控制總量即可，非得限制特定廠商才享有價差補貼的專案進口模式？這兩大謎團，都已超乎農業部與畜產會所能決策的層級，鄭文燦該給個交代了吧。

雞蛋 農業部 關稅

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