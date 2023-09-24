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亞運柔道／決賽前夕壓力爆表 楊勇緯奪金淚崩…下一步奧運金牌

特派記者陳宛晶／杭州即時報導
楊勇緯奪金瞬間淚崩。（特派記者季相儒／攝影）
楊勇緯奪金瞬間淚崩。（特派記者季相儒／攝影）

就如同他的座右銘「欲戴皇冠，必承其重」，楊勇緯承載一路高漲的「百金」呼聲，24日在來到金牌戰門前，壓力急遽升高，楊勇緯在確定杭州亞運男子柔道60公斤級金牌到手的瞬間觸發淚水，對於下一步目標，他明確說出：「當然就是奧運金牌」。

楊勇緯24日在晉級路上分別於16強擊敗哈薩克選手厄雷斯别科夫、8強擊敗日本選手近藤隼斗、4強擊敗蒙古選手恩赫泰萬，金牌戰的對手為南韓李夏林，楊勇緯在終場前30秒先拿到一個「半勝」，成為勝出關鍵。

楊勇緯在比賽結束瞬間，淚水奪眶而出，走進混合採訪區時仍是止不住的淚水，先向媒體請求一小段時間平復情緒，但過程中仍是全程哽咽，說到激動處淚水潰堤。

「覺得很激動，覺得大家都在等這面金牌的感覺。」楊勇緯坦言，說沒壓力是騙人的，尤其在金牌戰前夕，壓力一度上來，甚至和團隊說出「我壓力很大」，但持續告訴自己，相信自己、把壓力化為助力。

這面金牌對楊勇緯意義重大，「經歷過這麼多挫折，今天終於看到成果。」楊勇緯在上半年經歷低潮，出現在新聞版面上更多的關鍵字是「爆冷」，他也說這段時間的挫敗，是他過去不曾經歷過，「這座冠軍給我很多在失敗中再站起來的動力，給我信心再挑戰更遠大目標。」

這面金牌到手，楊勇緯心中卸下一塊大石，「很開心為台灣奪下一面亞運柔道金牌，希望可以鼓勵更多學弟、學妹在這條路上不要放棄。」他接下來的目標很明確，楊勇緯說：「接下來還有很多大滿貫和大獎賽，為奧運積分努力，目標當然就是奧運金牌。」

楊勇緯奪金瞬間淚崩。（特派記者季相儒／攝影）
楊勇緯奪金瞬間淚崩。（特派記者季相儒／攝影）

奧運 杭州亞運 哈薩克

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