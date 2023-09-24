科技景氣寒冬 台廠供應鏈等AI救場

外資看好AI新應用將逐步進入人類生活，將對產業帶來新契機。（記者林澔一／攝影）

iPhone 15開賣，看似為全球消費性電子產品帶來暖意，但時序進入第四季，全球經濟仍堪憂，台灣央行21日更下修台灣GDP預估值，更關鍵的還包括高通正在中國大陸、台灣大規模裁員，台積電 上游環球晶圓董事長徐秀蘭坦言，要等到2024年第一季、甚至第二季，科技業、半導體產業景氣，才會正式迎來「健康」復甦，不過，在景氣寒冬中，外資看好AI 新應用逐步進入人類生活，將對產業帶來新契機。

相較往年科技業傳統旺季是第四季，今年企業代表如三三會理事長林伯豐、工商協進會理事長吳東亮卻都證實，美國、歐洲及大陸等經濟未現強力復甦，尤其大陸疫後需求不如預期，拉長整體庫存調整時程，台灣出口連12黑是意料之中。

「雖有5G智慧型手機、NB、PC及伺服器等領域新品上市，傳統旺季效應卻受到壓抑。」研究機構DIGITIMES研究中心分析師陳澤嘉說，即使台積電三奈米製程營收躍增，使下半年合計營收優於上半年，但台灣晶圓代工業全年表現仍將較2022年明顯衰退，預估2023年合計營收衰退13%，僅達779億美元，較前次預測下修近十個百分點。

高盛證券在最新發布的「台灣科技產業」報告中指出，半導體產業因終端需求復甦較預期慢，使庫存去化周期延長，預期到2024年第三季，產能利用率才能明顯回升。

雖然消費性電子產業今年尚待過冬，但外資認為，新趨勢及新應用將逐步進入生活、提高貢獻。

以ChatGPT為例，國際數據分析公司Sensor Tower發現，受9月開學季帶動，使用量大幅回升，用戶每周成長超過一成，歐美學生都拿ChatGPT來寫作業。近日美國還有一位罹患罕病的兒童，三年來遍訪17位醫生找不出病因，最後是靠ChatGPT的大數據和判斷，找到線索。

台積電董事長劉德音預言生成式AI可寫報告、創作詩詞及藝術品、診斷疾病，在人工智慧時代，半導體技術是新AI能力和應用的關鍵推動力，雖然半導體技術的開發日趨艱難，但「隧道之外，未來充滿更多可能」。

輝達日前已宣布推出新一代GH二百超級晶片 平台，但如今不只半導體、晶片廠等硬體廠商加速研發，蘋果、微軟、谷歌等科技巨擘積極搶進，就連美國電動車龍頭特斯拉也不落人後、宣示AI布局的野心，該公司預計年底推出次世代全自駕系統，2024年初舉辦「AI Day」。

摩根史坦利為此發布報告，預測由於輝達無法追上市場對GPU的爆量需求，特斯拉斥資10多億美元打造的自家超級電腦「Dojo」，明年有望成為全球最強大的超級電腦之一。

從晶片製造到全新應用，將AI、超級電腦、自駕車、5G、雲端、車聯網互為結合，有望成就摩根史坦利報告中，在2024年「開啟全新的潛在市場」，為台廠供應鏈再帶來新一波契機。