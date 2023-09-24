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花蓮拚觀光 推國際包機邀10家航空踩線

記者王燕華／花蓮24日電
花蓮縣府持續向國際旅客招手，邀請10家航空業者踩線團，，與縣內觀光旅遊相關公協會、業者座談，還到東大門夜市(圖)品嘗在地小吃。（本報資料照片）
花蓮縣府持續向國際旅客招手，邀請10家航空業者踩線團，，與縣內觀光旅遊相關公協會、業者座談，還到東大門夜市(圖)品嘗在地小吃。（本報資料照片）

花蓮縣府持續向國際旅客招手，今年已促成泰國越南等國包機直航載客來花蓮，近日再透過交通部邀國內航空公司及日、韓等國共10家航空業者踩線團，了解花蓮航空站設備，及在地自然、人文景觀特色，希望吸引更多外國遊客到訪花蓮。

星宇航空、日本航空、大韓航空、韓國的德威航空、越捷航空、香港航空、澳門航空等共10家航空公司代表，21日到花蓮考察，兩天一夜的踩線行程，到花蓮航空站了解航空器起降及旅客出入境設施，與縣內觀光旅遊相關公協會、業者座談，還到東大門夜市品嘗在地小吃。

縣府表示，國內外航空業者表示，若飛機、機組人員數量及外國航站運能不足等問題能獲得解決，也希望拓展桃園、松山機場以外的航點。

花蓮縣今年已有越南峴港、泰國曼谷的直航包機。縣長徐榛蔚說，花蓮是今年唯一有國際包機直航的東部縣市，感謝立委傅崐萁，促請中央延長「推動花東永續旅遊境外包機來臺獎助要點」補助年限到2025年，藉由獎補助成為誘因，對於推動國際包機直航很有幫助。

縣府觀光處長張志翔說，花蓮有豐富的自然景觀和人文特色，是台灣旅遊首選，也一直針對吸引國際觀光客來到花蓮持續努力，像是辦理永續觀光旅遊論壇，積極參加各項國際旅展。

他表示，今年陸續邀請旅行社、航空公司踩線團來到花蓮，與在地產業面對面座談，反映都不錯，縣府會持續向國際旅客招手，尤其鎖定日本、韓國、新加坡、馬來西亞等國家，希望吸引更多國際遊客來到花蓮深度旅遊。

觀光 越南 泰國

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