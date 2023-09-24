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搶中華隊史第100金 柔道男神楊勇緯呼聲高

特派記者陳宛晶／杭州24日電
台灣「柔道男神」楊勇緯（右）與教練劉文（左）。(中央社)
台灣「柔道男神」楊勇緯（右）與教練劉文（左）。(中央社)

杭州亞運昨晚正式開幕，今天迎接第一個獎牌日，中華代表團本屆第1金、史上第100金將花落哪裡？「柔道男神」楊勇緯背負高度期望，第一個機會則降臨在射擊場上。

開幕後的第一個比賽日，今天共會誕生31面金牌，而中華隊在歷屆亞運已累積99金，今年將在杭州推向3位數，極具意義的本屆第1金、史上第100金，按照獎牌戰時程，射擊代表隊握有先機。

3名女將林穎欣、宋諭婷、陳淇出戰10公尺空氣步槍，林穎欣在2018年雅加達亞運就是第一金的主人，與呂紹全搭檔10公尺空氣步槍混合團體掄元，個人賽則排名第8。宋諭婷和年僅18歲的陳淇都是初征亞運殿堂，3姝聯手挑戰新增的團體賽，也要為個人賽而戰。

出戰男子60公斤的楊勇緯，在上屆亞運奪銅、東京奧運奪銀，聲勢一夕暴漲，一直被視為100金呼聲最高的人選，今天首輪輪空，從16強打起。成名背後所要承擔的是進入各國好手視線中，成為情蒐頭號對象，楊勇緯今年因應新規則嘗試新技巧，也希望讓自己再突破，亞運前還前往日本移訓，適應不同選手抓法，對於杭州亞運也一直不諱言就是金牌。

柔道同日還有3名台將出戰，東奧闖進8強的林真豪出戰女子48公斤級，以及女子52公斤級林徐婉筑、男子66公斤級鄭彥銘。

中華隊上屆在武術摘下兩銅，今也有機會為獎牌庫進帳，劉佩勳出戰女子太極拳；跆拳道賽程今從品勢展開，由馬允中、陳歆雅打頭陣。

杭州亞運 東京奧運 跆拳道

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