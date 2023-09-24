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屏東大火 消防小隊長醫院大哭：只有我活下來

台灣新聞組／高雄24日電
廢墟之中找同伴 工廠爆炸起火造成四名消防隊員罹難，消防員昨趁火滅降溫後，在廢墟中找尋失聯同伴。（記者劉學聖／攝影）
廢墟之中找同伴 工廠爆炸起火造成四名消防隊員罹難，消防員昨趁火滅降溫後，在廢墟中找尋失聯同伴。（記者劉學聖／攝影）

屏東明揚國際科技工廠前晚發生火災後連續爆炸，火勢不斷擴大且延燒28小時，爆炸造成首批衝入火場搶救的消防隊員賴俊儒、陳柏翰、鍾吉垣和施寶翔等4人殉職，7名消防員受傷，另有明揚科技員工5人死亡、1人失聯。根據屏東縣政府統計，截至24日上午8時，共計9死、1失聯、98人輕重傷。

不少消防員為救火累癱，沒時間為殉職的弟兄流淚；有消防員說，救火是使命，但現在更想做的是把埋在灰燼下的弟兄拉出來。而帶隊受傷的消防小隊長陳文川更在行政院長陳建仁探視時崩潰大哭，自責「整個小隊只有我活下來」。陳當時帶6名隊員衝進火場，4人罹難，3人被救出。

32歲的陳柏翰，190公分的身高格外顯眼，因父親早逝，母親獨力扶養兩個兒子長大，經濟壓力大，他為分擔家計，選擇加入消防隊服務、弟弟則從軍，之後考量弟弟長期不在家，因此調回屏東方便就近照顧母親。陳柏翰的母親在家屬陪同下，到殯儀館認屍時哭到全身癱軟，甚至要坐上輪椅才能移動。

38歲的鍾吉垣高中時成績優秀可以上國立大學，因父親在他高三時罹患心肌梗塞、身體不好，剛好舅舅也是消防員，為減輕家中經濟負擔，放棄大學報考警專當消防員，育有一子。

37歲的施寶翔和鍾是警專23期同學，育有6歲及4歲子女，出任務時常奮不顧身，多次被上級表揚，曾和陳柏翰等同仁登上屏東縣政府消防局2020年度榮譽榜，沒想到這次和陳一起殉職。

33歲的賴俊儒英文流利，有段美麗浪漫的異國戀情，與英國籍妻子的婚事受世紀疫情所阻，去年12月才登記結婚，家人已安排明年2月補辦婚禮，10月規畫到瑞士蜜月旅行，這次出任務卻一去不返。

「這起工廠火警太大了，短時間要撲滅真是天方夜譚」。陳姓消防員說，當時抵達後，看到火場直覺「真的不妙」，因為有危險物品，沒想到下一秒就發生爆炸，廠房壓了下來，他和第一批到現場的弟兄變成生死一線。

還有消防員說，在現場能堅持走下去的意志，就是想把還埋在灰燼中的弟兄趕緊拉出火場，以往救火時最希望的就是順利把火撲滅，沒人受傷，「但這場火讓大家失望了」。

當時帶領7人衝進火場的屏2消防分隊小隊長陳文川，因全身臉部、手部有13%面積二度燒燙傷，陷入昏迷，緊急送至屏基搶救，直到23日上午才甦醒，得知小隊上有四人罹難，一人失蹤，哀慟萬分。

生產高爾夫球的明揚國際爆炸起火，造成百人死傷慘劇，透過空拍畫面看見整間廠房都被強...
生產高爾夫球的明揚國際爆炸起火，造成百人死傷慘劇，透過空拍畫面看見整間廠房都被強大爆炸威力炸開，現場宛如戰場。(記者劉學聖／攝影)
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