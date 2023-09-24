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人禍？關鍵30分鐘 廠區未全員疏散

記者卜敏正、張已亷

屏東明揚國際廠房爆炸釀重大傷亡，爆炸原因還在釐清，但第一線的屏東縣消防局長許美雪一句「一射水就爆炸了」，引發基層消防員怒斥局長「不懂亂講」，之後更經內政部證實水線還沒拉好就爆炸，讓許美雪的專業與適任與否受質疑。此外，這場意外另一重點是火災警鈴響起到爆炸有近30分鐘，為何廠區人員無法完全疏散？其中是否包藏人禍？

明揚國際是具規模上櫃公司，公司對外表示若遇火警狀況都有SOP，當偵煙偵溫異常就會啟動警報，廠方消防應變小組就應依規定啟動，如今依傷亡及失聯狀況研判，當時恐未落實人員疏散。

試想，火警警報響起這要命30分鐘，廠方若確實執行疏散，多數員工理當順利離開工廠，但依勞動部資料，明揚過往多次安檢、勞檢違規遭罰，不得不讓人懷疑，火警警報當下管理方並未落實SOP，甚至輕忽了事，才造成這起嚴重不幸。

另外，這起爆炸事件中，屏縣消防局長許美雪對外的不專業說法，也傷透所有打火弟兄們的心。許美雪是蘇嘉全妻子洪恆珠的同學，政壇關係不錯，但過去就被地方質疑其學經歷，與出任屏東消防局長專業度並不契合，在事故現場的發言，再度引發各界懷疑她是否適任。

事實上，從現場監視器可見，消防隊員到場後得知廠區有環己烷等化學物質就沒有射水，而是在場勘過程不幸遭遇爆炸因此殉職，但許美雪卻告知媒體指「一射水就爆炸了」，傳達錯誤訊息，不僅讓帶隊的消防小隊長陳文川因此飽受攻擊，更有辱不幸殉職消防弟兄專業，這個局長位置，許美雪還坐得住嗎？

內政部

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