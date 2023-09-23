校園進用身障者 考教甄被認為是麻煩 有「隱形界線」

李姓腦麻青年無法通過教師甄選，只能擔任學校臨時人員，每月領取8500元台幣薪資。(記者江良誠／攝影)

「身心障礙者權益保障法」規定，公立學校 須進用一定比例身障者，但實際執行時卻陷入兩難。基層大吐苦水，要找到符合的人不容易，找不到人又要繳基本工資 當罰款，多數學校只求「有人就好」，能否勝任職務再說；身障者參與教師甄試，似乎也有隱形障礙，甚至還被問「為什麼要造成彼此麻煩」。教甄委員坦言，除了教學能力，能否適應校園環境，「委員心裡都會盤算」。

身障者權益保障法規定，公立學校教職員34人以上，應進用3%身障者，多數學校都達標。但南投有校長直言，求職者未必符合工作需求，為達規定，只好額外聘請臨時人員，否則若沒聘到人，每月須繳2萬6000多台幣的基本工資當代金，這筆錢校長得自己籌措，導致大家都先求找到人就好。

台中有國中校長說，原本的身障工友退休後，重新找人不難，但未必能割草、送公文或跑銀行等，遇到坐輪椅的求職者，不聘會開天窗，聘了又無法勝任，常陷入兩難。

輕度腦麻的李姓青年立志當老師，多次參加教甄未果，十多年來在南投縣的國小擔任臨時人員，月薪不到萬元。他教學沒問題，但無法獨立生活，無法報考其他地區的代理代課教師。

李爸爸說，同樣擁有教師證，身障者與一般人拚教甄存在不公平競爭，夫妻已70多歲，兒子未來該怎麼辦？

53歲的中華民國篆刻協會理事蔡宗憲，小兒麻痺以輪椅代步，大學畢業後，曾擔任代課教師，參加過多場教甄，卻在北部某場面試 時，被問到「為什麼要造成彼此麻煩」？蔡宗憲坦言，社會觀念很難翻轉，但應對身障者更友善。

擔任代理教師的黃姓身障者說，在校園得面對其他同事「你怎麼這麼麻煩」的眼光，自認很難與一般人競爭教甄，加上代理教師調整為全年薪，自己已消極接受，免得被認為「不滿族」。

教育界表示，李姓青年的例子並非個案，但教師工作複雜，加上考教甄的人很多，評選委員也會衡量能否適應學校環境，「很多考量不會說，但都在心裡盤算」。

曾任教甄委員的資深教師說，現在老師很缺，超鐘點很辛苦，曾有患紅斑性狼瘡的代課教師來面試，健康狀況就被扣分。

他也提到，例如視障、聽障考生，委員都會考慮在校內的適應程度，在第二關面試時，很容易碰到「隱形的界線」被刷下來，畢竟當老師要教學、處理學生事務，還要跟家長溝通，從外觀上就會被質疑能力。