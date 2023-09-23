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人才競爭力 台灣全球第20名 亞洲排第3

記者葉卉軒／台北23日電

國發會昨日表示，瑞士洛桑管理學院（IMD）21日發布「2023年IMD世界人才競爭力排名報告」，在64個受評比經濟體中，台灣排名第20名，較去年下降一名，主因經濟景氣趨緩，多項指標信心面疲弱。

不過在亞洲地區台灣仍保持第3名，僅次於第8名的新加坡、第16名的香港，優於馬來西亞（第33名）、南韓（第34名）、中國大陸（第41名）及日本（第43名）。

國發會表示，此次報告指出新冠肺炎疫情影響長遠，全球多數地區人才競爭力尚未恢復至疫情前水準，且受到全球景氣下行影響，部分經濟體商業信心呈現變動，導致此次排名有較大幅度變化，台灣也因經濟放緩，使整體排名較去年下降一名。

觀察各項指標，在「投資與發展人才」部分，台灣全球排名第23名，細項指標中，台灣以「衛生與健康環境」及「企業重視員工訓練」兩項較具優勢，排名分別為第二及第棲名。

而在「吸引與留住人才」部分，台灣則排名全球第21名，國發會指出，這項指標整體排名進步4名，優勢項目為「企業員工士氣」，排名也提升為第4名，顯示疫情期間政府政策得宜，保持企業運轉動能，也展現政府近年推動攬才留才措施成果。

進一步觀察細項指標，「攬才與留才在企業的優先順位」排名前進二名，「對外籍技術人才的吸引力」排名微幅退步一名，不過自2018年政府施行《外國專業人才延攬及僱用法》起，兩項指標均呈現持續成長趨勢。

針對國際高階人才核發的就業金卡，截至2023年8月底已達8121張，未來政府也將建立國家層級攬才服務中心，擴大協助國際人才來台、留台的專案專人服務。

疫情 新加坡 就業

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