增氣減煤 台電確認中火將拆2燃煤機組

經濟部次長兼台電代理董事長曾文生昨天表示，中佳電廠的燃氣機組已通過環評，並獲台電合約，台中火力發電廠正在轉型，將新增2部燃氣機組，加上一部中佳燃氣機組上線商轉後，中火至少可減煤100萬公噸，整體減煤量降至1100萬公噸以下。台中市長盧秀燕表示，歡迎中佳燃氣機組設立，但仍要符合中市減煤或拆除燃煤機組的總量管制。

據了解，中佳電廠已經通過環評，但是尚未取得中市府的籌設許可函。台中經發局表示，還要等收到經濟部正式函文，將依據電業法處理。

曾文生昨天出席台中市高美濕地淨灘活動，他說，中佳機組商轉後的隔年，中火將減煤至少100萬公噸，台中火力電廠的2部燃煤機組在2026年底前，將啟動拆除。

曾文生說，中火轉型分兩階段，第一階段已通過環評，興建台電2部燃氣機組及1部民營機組，第二階段會遵照立法院決議，在2035年前，新的燃氣機組上來後，將中火燃煤機組除役轉為備用；估計第一階段的3部燃氣機組運轉後，可減煤至少100萬公噸，隔年中火的燃煤總量會降到1100萬公噸以下。

曾文生表示，台電已答應中市府，2部燃氣機組商轉後，4部燃煤機組會除役，其中2部在特定狀況下才會啟動，其中2部在2026年底前拆除。

盧秀燕昨天對於民營中佳電廠一部燃氣機組通過環評獲得台電合約一事說，對中佳電廠1部燃氣機組表示歡迎，但是中火必須減煤，中市府與台電、經濟部初步達成協議，約減煤100多萬噸。

盧秀燕說，歡迎燃氣機組增加電力，也更減空汙，但中市府仍有總量管制；因為中火是全國最大電廠，要增加燃氣機組，一定要拆燃煤機組或減煤，這樣電力更多、汙染更少，台電也答應中市府相關要求，她很高興台電昨天正式向市府確認會拆燃煤機組。

盧秀燕指出，她上任前，中火一年約燒1500萬噸的煤，在市府強力要求下，目前已降到1200萬噸，接下來中火轉型約再減100多萬噸，精確數字還要再磋商，如此達到電力增加、減煤改善空氣品質的互惠雙贏。