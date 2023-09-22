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最低工資法蔡將卸任才通過 勞陣批政院「卡心酸的」

記者劉宛琳、葉冠妤／台北22日電
行政院21日通過「最低工資法」草案，將送立法院審議。（記者林澔一／攝影）
行政院21日通過「最低工資法」草案，將送立法院審議。（記者林澔一／攝影）

行政院會昨天通過「最低工資法」草案，將「消費者物價指數（CPI）年增率」列為最低工資應參採指標，並組成「最低工資審議會」定期開會，建立跨領域研究小組先行評估機制，提供審議會審議參考；草案並規定勞雇雙方議定之工資不得低於最低工資，違者最重可處罰150萬元(台幣，下同)。

蔡英文總統2016年競選總統時就提出制定最低工資法的政見，距離8年任期結束僅剩8個月才由政院通過草案。蔡總統說，基本工資在她任期內連續8年調漲，期待朝野立委積極溝通加速審議，一起建構完善機制保障勞工權益。

國民黨立委李德維認為，周五開議的會期是本屆最後一個會期，若民進黨沒有誠意好好處理，將是一場空，淪為選舉法案；台灣勞工陣線則說，政院版與當初勞動部預告版內容差不多，卡在行政院這麼久是「卡心酸的」。

「根本是新瓶裝舊酒，了無新意也難以解決台灣勞工長年的低薪問題。」桃園產業總工會表示，最低工資法草案只是將現有基本工資審議辦法提升為法律位階，審議仍採共識決，且應參採指標選擇不足，也未提出具體公式或計算方法，凸顯行政院只是虛應故事。

桃產總認為，應在明訂公式計算出最低底線的前提下納入更多應參採指標，例如重要民生物資漲幅、國內生產毛額（GDP）增長率（經濟成長率），再經審議確認最後調幅；台灣經濟發展長期未充分反映在勞工工資水平上，2000到2022年GDP增加119.5%，受雇勞工實質薪資提升不到9.8%，廣泛勞工並未因貢獻經濟成長而獲得足夠報酬。

最低工資法草案規定，最低工資審議應參採CPI擬訂調整幅度，並得參採其他十項指標，包括勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、國內生產毛額及成本構成之分配比率、民生物價及生產者物價變動狀況、各業產業發展情形及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支狀況、最低生活費。

勞雇雙方議定之工資不得低於最低工資，違者處新台幣2萬至100萬元罰鍰，並得依事業規模、違反人數或違反情節加重罰鍰至150萬元，且公布姓名及限期令其改善，未改善者應按次處罰。

審議會置委員21人，由勞動部長擔任召集人，為當然委員；其餘委員包含經濟部1人、國發會1人、勞方代表7人、資方代表7人、學者專家4人，皆由中央主管機關遴聘。勞動部表示，審議會議決採「共識決」為原則，如無法達成共識，再以多數決作成決議。

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