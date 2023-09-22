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博愛座惹議 衛福部不取消：擴及有實際需要者

記者林琮恩／台北22日電

作家李昂在臉書貼文表示，她搭乘捷運時，遇到三名坐在博愛座的年輕人不願讓座，除引發正反意見論戰，博愛座存廢議題也再次浮上檯面。博愛座設置是依「身心障礙者權益保障法」規定，主管機關衛福部表示，將「放寬對象、但不取消」，身障權法修正案草案已研擬放寬建議乘坐對象，並未朝取消方向研擬。

衛福部社家署長簡慧娟表示，過去曾發生年輕女性身體不適，坐博愛座卻引發讓座爭議。身權法研商會議時，曾討論博愛座設置需求，現行條文規定，「身心障礙者及老弱婦孺」優先乘坐未提供對號座的大眾運輸工具，草案改為「身心障礙者及其他有實際需要者」優先乘坐博愛座，寬列乘坐對象。

過去有民眾在公共政策網路倡議平台提案取消博愛座，獲逾8000人附議。簡慧娟說，經專家、民團討論，認為應維持博愛座設置，但朝擴大優先乘坐對象研擬。行政院去年將身權法草案送入立院，但因涉及條文眾多，尚未通過。

中華民國身心障礙聯盟秘書長洪心平說，博愛座是互相體諒的機制，不該道德綁架。若民眾有需求時可提出，但對方若不便讓座，也可能是身體不適，此時應尋求其他座位，而非彼此互相比較「不適的程度」。

博愛座 中華民國 臉書

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