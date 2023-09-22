新聞評論／農業部掰轉型想脫身 食藥署還在裝睡？

台中市政府21日查獲金寶蛋品科技、新德貿食品，涉嫌假冒冷凍殺菌液蛋產地為台灣，業者喊冤說是依農業部指示標示產地。(圖：台中市食安處提供)

難道是「刑不上大夫」的新解？台中查獲兩家業者為農業部 代工進口蛋製成冷凍殺菌液蛋，產地竟標示為台灣，業者喊寃稱是農業部要求標示產地為台灣，但業者仍被依偽造文書等罪嫌偵辦，而農業部官員巧掰「實質轉型」一詞企圖脫身，檢方保持靜默，衛福部則光打臉農業部而無作為，真不知這齣歹戲要如何收場？

台中市政府查獲兩家替農業部代工的液蛋製造廠，他們從6月起使用土耳其、巴西 進口蛋製成液蛋，但產地卻標示為台灣，直到7月底才改回來源進口國，涉嫌假冒產地；業者則指證歷歷，稱他們是依農業部的指示標示，而且農業部還提供標示樣張供參考。

整件事最離譜的是，連業者都覺得有問題的產品標示方式，竟是出自農業部的指示，也難怪台農董座涂萬財爆料農業部官員要他自拍道歉影片。農業部在前部長陳吉仲的帶領下，一再顛覆國人的三觀。

面對農業部不合理的指示，業者難免有危機意識，把相關文件保留下來，目的就是要日後自保，只是業者證據保全能不能讓他們躲掉食安法、偽造文書罪刑責的追訴，仍屬未知，但被移送法辦，起碼是要被剝一層皮。

值得深究的是，如果標示不實的業者有事，那指示（或教唆）業者標示產地為台灣的官員有沒有事？農業部政次陳駿季提出一套有趣的說詞，指雞蛋 變成冷凍液蛋，過往是屬於「實質轉型」，製造地可標台灣，不過後來向食藥署了解後，好像不適合做實質轉型，七月有請加工廠調整。

陳駿季的說詞其實包藏貓膩，其一，實質轉型的說法顯然被衛福部食藥署打槍，這是農業部自己「先斬後奏」，自得承擔後果；其二，農業部發現作法不當後，七月底再請業者修改產地，不再標示台灣，但走過就留下痕跡。

對於進口蛋標示疑慮，有學者善意提醒，衛福部、農業部都有責任，進口蛋的法規、標準與制度都應通盤檢討。但若依法論法，在通盤檢討之前，如果業者的標示是違反食安法、偽造文書罪嫌，指示行事的公務員又怎能置身事外？絕非陳駿季提出「實質轉型」四字可以卸責。

此事有兩個層面可以探討，一是法律責任，進口產品產地標示為台灣必須符合兩個要件，一是未改變產品原料的本質，二是實質加工達3成以上，否則就應標示來源，農業部要業者將產地標示為台灣，至少與業者同罪，如果廢弛職務釀災，還有瀆職的問題，如果檢調辦民不辦官，業者能信服嗎？

其次是衛福部的角色，在進口蛋爭議事件中，台農洗選巴西蛋「誤標效期」，衛福部曾打臉過農業部，這次農業部指示業者標示產地再遭衛福部打臉，只是，衛福部在這次事件中唯一會做的事情，似乎就只是打臉農業部，其他就好像不關它的事。

六月間農業部要業者標示進口蛋製成蛋液的產地為台灣，農業部向衛福部食藥署了解並作修正，顯示食藥署當時就知道標示出問題，但食藥署也就僅止於「了解」而已，不實標示的產品，出了就出了，食藥署既不查、也不罰，真到台中市府查出這一段才東窗事發，反正事情有農業部頂著，衛福部就繼續躲在後面裝沒事。

要提醒食藥署的是，業者案件已移送檢調，食藥署該補正的行政程序仍應依法完成 ，但請食藥署不要光是處理業者，農業部指示業者標示不實的部分，也要一併處理，食藥署裝睡兩個月沒有作為，接下來該麼辦，民眾都在看。