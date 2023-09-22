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游淑慧：勤億蛋品陸續買了600萬顆巴西蛋

記者楊正海、魯永明／台北22日電
國民黨大同士林立委參選人、北市議員游淑慧。(本報資料照片)
國民黨大同士林立委參選人、北市議員游淑慧。(本報資料照片)

巴西蛋流向未明，國民黨北市議員游淑慧昨揭露中央畜產會資料，巴西蛋的第一名大買家居然是知名勤億蛋品陸續買了1萬6685箱、多達600萬顆巴西蛋，但勤億蛋品9月15日才在官網聲明，指雞蛋來源百分之百是台灣蛋。消息傳出，昨晚聲明疑在官網消失。

嘉義市衛生局長廖育瑋昨晚說，衛生局主動清查轄區大蛋品商勤億蛋品科技公司嘉義廠，3至5月間有農業部進口的美國、泰國、土耳其、菲律賓等國，共220萬顆雞蛋賣給通路商，並未逾期，未違反食安法；另，查出共有170萬顆由農業部委託代工的巴西液蛋，交還給農業部。勤億蛋品公司嘉義廠人員說，針對進口蛋品問題，上班由主管回答。記者至截稿前無法取得勤億蛋品說法。

游淑慧表示，巴西蛋的流向終於揭曉，根據畜產會提供的資料，台農公司5月進口了4312箱巴西蛋，而同屬涂萬財所有的信興蛋品，則在8月進了7299箱、9月1468箱蛋，買了超過470萬顆的巴西蛋，這些蛋到哪了？

此外，游淑慧還點名巴西蛋第一名大買家居然是勤億蛋品，勤億蛋品是台灣市售蛋龍頭廠商，她表示，而勤億蛋品日前才聲明雞蛋來源百分百為國產蛋，她一直上網反複查詢，有沒有同名、第二家勤億蛋品。

巴西 雞蛋 農業部

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