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柯文哲：一蛋知秋 看民進黨多糟糕

台灣新聞組／台北22日電
民眾黨總統參選人柯文哲。(記者杜建重／攝影)
民眾黨總統參選人柯文哲。(記者杜建重／攝影)

進口蛋爭議延燒，民眾黨總統參選人柯文哲昨再批評，農業部前部長陳吉仲請辭，留下說不清楚的爛帳，人家說一葉知秋，這是「一蛋知秋」看民進黨多糟糕 ，當前民進黨跟貪汙畫上等號，從疫苗、口罩、光電到雞蛋，每條都要貪汙。網紅「館長」陳之漢昨也批評，沒看過這麼扯的採購、這麼扯的浪費，一般人隨便就開罰，「陳吉仲應該要抓去關」。

柯文哲表示，從進口雞蛋爭議就能看出民進黨多糟糕，從頭到尾沒有一件事情合理，政府買1億4000多萬顆雞蛋，到底報廢多少，數量兜不攏，剩下雞蛋的流向，政府也講不清楚，到底有多少蛋流到市面，政府一定有紀錄，不敢拿出來一定有問題。

柯文哲昨質問副總統、民進黨總統參選人賴清德，要不要出來講話，要不要組調查團調查？現在只看到陳吉仲跟中央畜產會前董事長林聰賢下台，今天立法院專案報告是不是隨便找替死鬼擋一下就好？

另外，八旗文化總編輯富察（李延賀）3月赴大陸被捕至今已滿半年，柯文哲質疑，因為兩岸之間完全不溝通，政府也就假裝沒事，並呼籲政府應出面保護富察。針對批評，陸委會晚間回應稱，政府已透過兩岸既有管道向陸方提出明確要求，也為家屬提供關懷與協助。

富察3月赴陸探親後遭陸方拘捕，文化界喊話總統參選人表態。柯文哲21日上午在政策記者會後回應記者提問時表示，富察在台灣娶妻生子，也領有中華民國身分證，應被視為國民，政府有義務要去保護他。柯文哲批評，「因為目前台灣跟大陸完全不溝通，所以政府也假裝沒事，這是不對的。」

針對富察被捕一事，大陸國台辦此前表示，李延賀因涉嫌從事危害國家安全活動，正接受國家安全機關調查，將保障其合法權益。

柯文哲 雞蛋 民進黨

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