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未爆壞蛋 「還有更多在海上等著進來」

台灣新聞組／台北22日電
農業部代理部長陳駿季21日列席民進黨立院黨團會議，面對記者詢問液蛋問題，他表示「政府不會作假」。(記者潘俊宏／攝影)
農業部代理部長陳駿季21日列席民進黨立院黨團會議，面對記者詢問液蛋問題，他表示「政府不會作假」。(記者潘俊宏／攝影)

農業部長陳吉仲下台，進口蛋爭議仍未能止血。藍營民代21日接力爆料質疑，專案進口蛋未全數到貨，因高屏物流業者盛傳「還有更多蛋在海上等著進來」，憂心「台灣這波蛋風暴食安問題才準備開始」，痛斥農業部到現在還說不清楚。

據台北中國時報報導，農業部專案進口雞蛋有5400萬顆必須銷毀，國民黨高雄市議員、KK政線立委參選人鍾易仲、李眉蓁追查發現，農業部將85％待銷毀壞蛋藏存在高雄、屏東，使高屏地區成為名副其實「蛋藥庫」。鍾進一步指出，陳吉仲下台前，曾在記者會稱「從巴西專案進口最後一批殼蛋到港時間是7月17日，統計今年3到7月已進口1億4531萬顆」。然而，這些是否為專案進口總數？

鍾、李昨指，高屏物流相關業者近日傳出「還有更多蛋在海上等著進來」，等待5400萬顆蛋銷毀、冷鏈倉儲清出空間後，這些船就可進港、卸貨、進倉，完美無縫接軌。

據本報系聯合報報導，進口雞蛋引發食安危機，農業部代理部長陳駿季表示，消費者現在對進口雞蛋有疑慮，農業部希望在庫存和未來進口的部分，先用於加工產品，未來若有需要專案進口殼蛋，原則上在出口國即洗選包裝，全程冷鏈。

陳駿季昨天赴行政院報告「進口雞蛋專案成效與精進作為」，陳駿季強調，「進口雞蛋在有效期限內吃的是可安心的」，但因外界認為進口蛋可能是不安全的雞蛋，消費者已經開始有疑慮了；所以，在這個時間點，農業部希望在庫存和未來進口的部分，先在加工使用。

由於這次雞蛋專案進口未能全程冷鏈、也在保存效期上引發爭議，陳駿季說，未來需要再進口雞蛋時，農業部傾向在來源廠（出口國）就洗選包裝（進口就是包裝完整的盒裝蛋），但陳也說，相對用這樣的方式進口盒蛋，價格和成本會變高。

農業部畜牧司司長張經緯昨天赴民眾黨團報告，坦言業者自行進口後，進口量失控且效期不同，加上冷鏈保存不當，才導致大量過期，此次銷毀雞蛋是農業部思慮不夠嚴謹、資訊掌握不足，強調未來將由業者自行進口，同時加強溯源管理。

對於這些因為聽從農業部指示錯標被移送檢調的業者，農業部常次杜文珍說，業者被查到事實就是事實，該調查就調查，至於要不要開罰，可依照業者說明判定。

但農業部的說法引發在野黨立委不滿，國民黨立委賴士葆昨出示文件表示，金寶就是配合畜產會「來料加工」進口蛋，農業部一開始還對雲林縣府稱雲林沒有進口蛋，等於政府要求廠商做假。

賴士葆表示，進口殼蛋加工後就寫台灣液蛋，農業部還公然說謊，等於政府要求廠商作假，將在近期提案修法，對教唆企業造假的政府官員等提出規範。

國民黨立委李德維也批評，雞蛋進口到台灣、把殼打破變液體蛋就能變成台灣蛋，農業部前部長陳吉仲任內發生公務員讓廠商造假行為，對老百姓重罰，但農業部一句「督導不周」並致歉，說個「實質轉型」就想卸責了嗎？行政院長陳建仁應說清楚。

國民黨立委李德維（右）、賴士葆（左）21日表示，農業部教唆蛋商將進口蛋混充國產液...
國民黨立委李德維（右）、賴士葆（左）21日表示，農業部教唆蛋商將進口蛋混充國產液蛋造假，民進黨政務官應負起責任並受罰。(記者潘俊宏／攝影)

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