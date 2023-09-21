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南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

台灣偏鄉教育困境 小校淪「華麗空城」

記者趙宥寧、馮靖惠、梁玉芳、許俊偉／專題即時報導
宜蘭縣大同國小樂水分校是所小學校，學生認真聆聽課程。(記者蔡宗儒／攝影)
宜蘭縣大同國小樂水分校是所小學校，學生認真聆聽課程。(記者蔡宗儒／攝影)

各級學校陸續開學，許多偏鄉小校卻還「等嘸人」：沒有學生、也沒有老師。澎湖的虎井國小在校友支持下，大手筆向台灣本島反向招生：三餐免費、一年提供五趟返台或家長探視機票。結果，報到新生零人。新北市平溪國中找特教代理老師，開學前連續30多招，每天一招，當天報名、當天筆試和試教，終於在第37招時達陣。

「沒人」：既無師也無生，是偏鄉教育愈解愈無解的根源。台灣偏鄉教育困境，正是一頁「七年之病、求三年之艾」的滄桑史。

偏鄉教育沉痾 8年前本報促關注

早在2015年，聯合報系願景工程連續推出數次「偏鄉教育」跨國系列報導，剖析學生學力低落、師資不穩、教師行政過量等沉痾，引發朝野關注。教育部回應偏鄉對策四支箭：「穩定師資、行政業務減量、修繕宿舍、建置資源媒合平台」。怎奈時任教長吳思華只在任一年多，比許多代理教師任期還短。

監察院於2016年調查，直指會考成績反映嚴重的城鄉落差、大量的代理教師撐起偏鄉教育人力；民間也自嘲「代理（老師）救台灣」。2017年底「偏遠地區學校教育發展條例」（以下簡稱偏教條例）終於在立院三讀，開創「專聘教師」及「區域教育資源中心」等新制度。

專法通過6年 校長愁招生愁師資

專法通過迄今近六年，聯合報與兩年前公共化的願景工程基金會合作，進行台灣首次「偏鄉教改大調查」，抽樣調查偏鄉校長、老師及家長對專法實施滿意度，這是全台首次系統性針對偏鄉教育現場大規模民調。記者以民調為基底，走訪山巔水涯小校，聆聽現場心聲。

調查發現：多數偏鄉校長認為專法帶來更多經費（56％）和數位載具（67％）；小校硬體大躍進，有了嶄新宿舍、教室、電子白板。七成二校長認為「招生」是偏鄉辦學最大挑戰，五成九認專法對招聘老師無助益。「孩子不來、老師走了」，資源變多的學校變成一座「華麗的空城」。

在家長最重視的學生的學力表現上，教育部對偏鄉學生的國英數推動「科技化學習扶助評量」，並指稱通過扶助測驗的人數「逐年提升」；但不願具名的專家說，代表學力的國中會考成績，偏鄉學生得「C」成績（代表學力有待加強）人數卻沒減少，又該如何解釋？

儘管專法為老師提出行政減量措施，調查發現，僅二成三偏鄉教師有感，三成感覺負擔更重了。調查也發現，行政工作是教師不願留任偏鄉的重要因素；高達八成一反映行政工作對教學造成負擔。

由經費看，教育部從2019年到2021年，投注在偏鄉的預算成長三倍，最新統計達一年44億餘元，其中四分之一用在「合理配置教師、行政人員、輔導及社工」。

小校如何結盟 偏鄉共學絕地求生

知名管理學者、誠致教育基金會董事長李吉仁說，這是「在錯誤的結構下，用有限資源努力」，再怎麼用力，還是衝不出偏教困境的牢籠。

今起四天，「偏鄉教改難」將依序檢視偏教條例的成效、「專聘教師」等法令如何形成具文；偏鄉小校如何結盟、共學，絕地求生。

近年，在歷經實驗教育三法通過、疫情「停課不停學」數位教學考驗，以及前瞻教育「生生有平板」的挹注等，偏鄉教育改革是否再度看見曙光？

偏鄉及非山非市地區校長的最大挑戰 製表／劉十賢
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教育部 民調 會考

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