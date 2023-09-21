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黑白集／政治性凍漲 「假裝」台電不會倒

黑白集
多年凍漲讓台電虧損。(本報資料照片)
多年凍漲讓台電虧損。(本報資料照片)

經濟部煞有介事召開電價審議委員會，其實大家早就猜到結果了：選舉年，電價一定凍漲。民進黨哪會在乎什麼電價費率公式，哪會在乎台電4000億元台幣(約125億美元)的虧損？

這是個假裝的年代。政府假裝開會，經濟部假裝審議，審議者假裝「電價公式」還在；最後，就只挑百貨、餐飲、電影等業下手了事。真正決定一切的，就是民進黨的利益，和官員看臉色行事的本事。

蔡英文當選前一年，民進黨以在野黨之姿力推新電價公式之制訂，將燃料成本納入，宣稱要以科學及透明原則讓外界便於監督。她執政後，無論國際能源如何變化，台灣電價多半文風不動，家庭用電700度以下已11凍。電價公式若有似無，被置換成政治考量掛帥。

最諷刺的是，那一年蔡英文指控馬政府：「核能非常貴，是拿國庫補貼」。如今形勢倒過來了，蔡政府被指控「綠能非常貴」，實則是「台電在補貼」。不僅如此，當台電補貼到虧損累累來到破產懸崖，蔡總統直接聲稱「政府會撥補」。5年前，蔡政府修法要求台電推動電業自由化，而今自由化在哪裡？

假裝台電不會倒，假裝電價公式還在，假裝虧損還能拖下去，這只是蔡政府假裝主義的一環。前瞻計畫假裝興利其實是掌控資源分配，陳吉仲進口蛋圖利超思卻假裝造福大眾，這些戲每天都在上演。(轉載自聯合報)

民進黨 蔡英文 綠能

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