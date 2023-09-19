我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州房價創新高 聖馬刁中位數195萬最貴 聖地牙哥破百萬

嫌前車「開太慢」紐約貝賽爆槍擊案 槍手在逃

雙語教育 馬英九轟無必要也辦不到

記者趙宥寧／台北19日電
前總統馬英九18日出席「教育大愛菁師獎」表揚大會，除了感激教師為弱勢學生付出，也呼籲教育政策能走在正常與前進的方向。(記者趙宥寧／攝影)
前總統馬英九18日出席「教育大愛菁師獎」表揚大會，除了感激教師為弱勢學生付出，也呼籲教育政策能走在正常與前進的方向。(記者趙宥寧／攝影)

民進黨總統參選人賴清德日前強調將繼續推動雙語教育。前總統馬英九昨天出席「教育大愛菁師獎」表揚大會，除了感激教師為弱勢學生付出，也呼籲教育政策能走在正常與前進的方向，更直言「想到雙語教育，就為孩子與老師痛心」，不僅專家搖頭、教師反彈、學生折磨，甚至導致學習倒退，強調雙語國家是「既無必要、也辦不到」的政策，一度害慘教育部前部長黃榮村。

有「民間師鐸獎」之稱的第12屆「教育大愛菁師獎」表揚大會，昨天在晶華酒店舉行頒獎典禮，主辦單位「懷恩社會福利慈善事業基金會」、「陳玲社會福利慈善事業基金會」董事長李棟樑，邀請馬英九擔任頒獎人。

馬英九致詞時，特別提及雙語國家政策。他表示，在全球化的今日，學生競爭不限於國內，但教育政策應該要正確，報紙社論再次提及雙語教育、雙語國家政策，他認為這是根本錯誤的政策，尤其全世界以英語作為母語的國家，不是英國就是美國殖民地，很少有非母語國這樣做。

馬英九也回顧，雙語政策從陳水扁前總統任內提出，一通電話就打算將英語列為官方語言，搞慘時任教育部長黃榮村。他強調，雙語國家是「既無必要、也辦不到」的政策，可以把學生英語教好，但不必做雙語國家，「我們不是英國或美國殖民地」。

馬英九也說，很多人以為宣布成為英語國家，學生英語就會很好，「但腦袋清楚的，絕對不會這樣做」。他也打趣地說，在此感謝教育界的教師，當碰到有些人提出莫名其妙的政策，就一定要執行，「如果我是你們，我跟你們一樣痛苦」。此言一出，台下教師也給予如雷掌聲。

馬英九表示，他一向反對雙語國家，老師可以給學生很多幫助，教師若能從旁啟發指導，能夠事半功倍，教師貢獻非常大。但當他一想到雙語教育，就為孩子與老師痛心，這項政策不僅專家搖頭、教師反彈、學生折磨，甚至導致學習倒退。

馬英九呼籲，教育政策不該走歪路，他除了來參加頒獎典禮慶祝教師節，也呼籲中華民國教育政策能走在正常與前進的方向，「不要走歪造成大家痛苦」。

教育部 馬英九 福利

上一則

綠質疑高虹安涉百億重劃案 竹市府：前任核定

下一則

黑白集／綠營猛誇郭霞配 雙重國籍不在意

延伸閱讀

批蔡「新兩國論」 馬英九：兩岸關係惡化 年輕人不敢生

批蔡「新兩國論」 馬英九：兩岸關係惡化 年輕人不敢生
兩岸關係惡化 馬英九：台灣年輕人不敢生小孩

兩岸關係惡化 馬英九：台灣年輕人不敢生小孩
「我真的很氣」趙少康爆當年王建煊、馬英九參選北市長秘辛

「我真的很氣」趙少康爆當年王建煊、馬英九參選北市長秘辛
慰安婦日 馬英九批蔡英文：未促日方道歉

慰安婦日 馬英九批蔡英文：未促日方道歉

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘（左）日前宣布投入2024總統大選，14日在台北舉行記者會，公布副手人選為藝人賴佩霞（右）。(中央社)

郭台銘副手揭曉 將搭檔「人選之人」女星賴佩霞

2023-09-13 20:44
賴佩霞宣布成為郭台銘副手。（取材自臉書）

生父、繼父都是美國人 賴佩霞認雙重國籍：會盡快放棄

2023-09-14 03:10
魏喬安跪在舞台上當眾脫掉內衣。圖／摘自IG

台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳

2023-09-10 16:18
示意圖，非當事人。（取材自ingimage）

獸父把女兒當砲友8年還說「把我當男友」少女逃家才讓悲劇曝光

2023-09-14 00:31
來自屏東的天然醬油生產商「豆油伯」11日晚間獲頒有「美食奧斯卡」之稱的英國美食大賞「好味賞」最高級別獎項「金叉獎」，行銷總監李明芳（左）手持獎座激動高喊：「我們來自台灣！」（中央社）

台灣醬油獲英國美食獎殊榮 評審：美味到可直接喝

2023-09-12 09:57
國民黨副主席連勝文在臉書公布前高雄市長韓國瑜拜訪父親、前副總統連戰的照片，連勝文說，這次會面約了很久，直到最近連戰身體狀況較穩定，才有辦法見面。（取材自連勝文臉書）

87歲連戰近況照曝光 韓國瑜北上探訪 連勝文：約了很久

2023-09-14 22:19

超人氣

更多 >
專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管
歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半

歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半
退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了
搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」
美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名