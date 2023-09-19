雙語教育 馬英九轟無必要也辦不到

前總統馬英九18日出席「教育大愛菁師獎」表揚大會，除了感激教師為弱勢學生付出，也呼籲教育政策能走在正常與前進的方向。(記者趙宥寧／攝影)

民進黨總統參選人賴清德日前強調將繼續推動雙語教育。前總統馬英九 昨天出席「教育大愛菁師獎」表揚大會，除了感激教師為弱勢學生付出，也呼籲教育政策能走在正常與前進的方向，更直言「想到雙語教育，就為孩子與老師痛心」，不僅專家搖頭、教師反彈、學生折磨，甚至導致學習倒退，強調雙語國家是「既無必要、也辦不到」的政策，一度害慘教育部 前部長黃榮村。

有「民間師鐸獎」之稱的第12屆「教育大愛菁師獎」表揚大會，昨天在晶華酒店舉行頒獎典禮，主辦單位「懷恩社會福利 慈善事業基金會」、「陳玲社會福利慈善事業基金會」董事長李棟樑，邀請馬英九擔任頒獎人。

馬英九致詞時，特別提及雙語國家政策。他表示，在全球化的今日，學生競爭不限於國內，但教育政策應該要正確，報紙社論再次提及雙語教育、雙語國家政策，他認為這是根本錯誤的政策，尤其全世界以英語作為母語的國家，不是英國就是美國殖民地，很少有非母語國這樣做。

馬英九也回顧，雙語政策從陳水扁前總統任內提出，一通電話就打算將英語列為官方語言，搞慘時任教育部長黃榮村。他強調，雙語國家是「既無必要、也辦不到」的政策，可以把學生英語教好，但不必做雙語國家，「我們不是英國或美國殖民地」。

馬英九也說，很多人以為宣布成為英語國家，學生英語就會很好，「但腦袋清楚的，絕對不會這樣做」。他也打趣地說，在此感謝教育界的教師，當碰到有些人提出莫名其妙的政策，就一定要執行，「如果我是你們，我跟你們一樣痛苦」。此言一出，台下教師也給予如雷掌聲。

馬英九表示，他一向反對雙語國家，老師可以給學生很多幫助，教師若能從旁啟發指導，能夠事半功倍，教師貢獻非常大。但當他一想到雙語教育，就為孩子與老師痛心，這項政策不僅專家搖頭、教師反彈、學生折磨，甚至導致學習倒退。

馬英九呼籲，教育政策不該走歪路，他除了來參加頒獎典禮慶祝教師節，也呼籲中華民國教育政策能走在正常與前進的方向，「不要走歪造成大家痛苦」。