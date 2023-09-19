觀察站／中央只生不養 前瞻爛攤人民承擔

新竹市關埔國小地下停車場驗收後上浮傾斜，但上方的體育館十度招標都流標，上浮傾斜問題至今未解。(記者邱德祥／攝影)

新竹、桃園市近年重大公共工程多點齊發，為城市進步發展增色，但部分工程華而不實又欠缺監督，棒球場缺失傷人、羽球 場天花板崩落砸人等驚悚畫面仍歷歷在目；兩地還接連發生前瞻公共工程上浮的離譜場景，主辦的前朝政府難辭其咎，中央「只生不養」也有責任，最無奈爛攤全由人民承擔。

新竹市過去8年由民進黨 執政，曾被視為黨內「明日之星」的前市長林智堅尤其受蔡政府關愛，民進黨還曾在竹市街頭掛出「小英補助新竹市，6年超過200億元」(台幣，下同，約6.2億美元)大內宣看板，展現中央連線地方的硬實力，但公共工程多次流標延宕卻成「風城」常態。

平心而論，受大環境缺工缺料、原物料上漲等因素，各縣市公共工程普遍面臨流標窘境，新竹市非特例，但竹市不少工程規畫設計過於繁複、追求美學讓營造商卻步加劇流標，只能先減項發包、後續再擴充，衍生不少後遺症。

全台矚目的新竹市棒球場工程就是最血淋淋教訓，前後歷經6次流標，經費追加至12億元，好不容易發包後又為了趕工，未依核定的圖說施作還「邊做邊改」，過程中更不見監造、管理機制發揮作用，急就章犧牲工程品質。

今年才爆出的關埔國小地下停車場工程「上浮」缺失，同樣在前朝市府任內就發生，該工程在流標三次後選擇減項發包，不過「先蓋地下停車場，再蓋地上體育館」的擴充決策讓人匪夷所思，連帶導致體育館自去年以來流標10次，停車場傾斜更亟待補救。

政治人物常將「窮不能窮教育 、苦不能苦孩子」掛嘴邊，大把經費補助雖到位了，但工程推展卻是問題百出；以關埔國小而言，學校一蓋六年還蓋不完，不少孩子從小一念到小六，明年就要畢業了，盼望一個完整的校園卻成為奢求，讓家長情何以堪。

總統蔡英文上任後推出8400億元前瞻基礎建設計畫，包括新竹棒球場、關埔國小地下停車場都在前瞻億元補助之列，執政黨大肆宣傳並無不可，但衍生的流標問題與工程爭議，中央也應主動關心協助，不該置身事外，否則前瞻工程爛攤只會紛至沓來。