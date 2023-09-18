宜蘭花蓮河川頻斷流 專家籲適度還水於溪

2019年夏天，新城溪就已出現生態墳場。(圖：方韻如提供)

水資源豐沛的宜蘭和花蓮，過去以「即使沒水庫也從不缺水」自豪，近年卻頻傳「消失的河川」。宜蘭蘇澳鎮新城溪「斷流」，加上農工業半路「截水」，多種台灣原生魚蝦蟹困死淺灘，成了人為與氣候變遷 下的犧牲者。保育人士籲適度還水於溪，讓河川保有基本生態流量；學者認為應長期監測，找出解方。

無獨有偶，花蓮也面臨高溫 乾旱、缺水考驗。今年秀姑巒溪支流6月也出現長達半個月的斷流，颱風來才紓解，台灣山高水急，儲水不易，農水署花蓮管理處雖規畫分配水量到農田灌溉，但還是不夠用，水圳下游農民只能趁晚上把水「趕」到農地。

宜蘭縣年均雨量達2750毫米，高於台灣平均，新城溪上游山區去年累積雨量高達1萬2027毫米，全台名列前茅；但新城溪從3月傳出斷流後，雖有兩次颱風過境，仍未恢復正常溪流，到9月初下游仍有斷流。

人禾環境倫理發展基金會資深經理方韻如表示，2021年觀察到新城溪36種原生魚種與10種原生蝦蟹，有定居本地的魚蝦，也有河海間洄游的魚蝦；洄游魚蝦冬天時趁冬雨上溯，但今年2、3月間遇到農水署宜蘭管理處以閘門圍水，魚蝦洄游到一半就困死淺灘。

宜蘭縣府追查，農田用水與龍德工業區工業用水截走新城溪大半溪水，加上近年極端氣候影響，降雨量不穩定，禁不起農、工業與民生用水消耗，縣府水資處最近找來相關單位開會，要求農田水利署宜蘭管理處適時開啟水門，農閒時，「把水還給河流」，工業用水大戶也提出節水方案。

宜蘭大學森林暨自然資源學系助理教授阮忠信表示，一條溪流涉及的主管機關包括林業署等諸多單位，卻缺乏長期監測，今年三讀通過「氣候變遷因應法」，應長期監測、記錄，找出解決策略。

蘭陽文教基金會副執行長許名輝說，「新城溪斷流不會是個案。」宜蘭惜溪聯盟召集人康芳銘分析，這兩年颱風連續幾年沒光顧、梅雨季水量不夠，雨水分配不均，缺水期拉長，豐沛的地下水資源愈來愈少，溪流水量減少也是一種警訊。

宜蘭種菜的林姓老農說，小時候新城溪水量豐沛，大水一來沖刷橋墩，現在新城溪沒有水，他都是接右岸大排的水來灌溉。隔壁菜園的鄰居不信邪，還是想從新城溪接水，結果農作物等不到水枯死一片，留下荒廢菜園。

花蓮市向南第一條主要溪流是木瓜溪，木瓜溪兩側的吉安鄉與壽豐鄉兩樣情，吉安鄉灌溉依靠初英發電廠的尾水，水圳水流豐沛，農友不擔心缺水；相反地，壽豐鄉沒有發電廠與儲水設備，多日無雨，水圳乾枯、石塊裸露，水窪聚集混濁沉澱物。

再往南區走，秀姑巒溪是主要灌溉水源，儘管主溪流仍有水，但支流水愈變愈小，以往仰賴支流溪水的農友苦不堪言，只能配合農水署花蓮管理處分配水源，才能勉強讓農作物繼續生長。