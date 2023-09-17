2億元成堆肥… 5402萬顆進口蛋耗損 遭質疑低估

農業部長陳吉仲昨天公布有5000多萬顆因耗損與到期，待銷毀，約耗2億多元，不過，數字被外界質疑嚴重低估。本報資料照片

農業部 長陳吉仲昨公布3至7月專案進口雞蛋 流向，共計進口1億4000多萬顆雞蛋，除了洗選、加工、庫存外，其中「耗損及到期」雞蛋竟高達5402萬顆、占比37.18％，其中有八成至八成五都是巴西 進口雞蛋，若以每顆四、五元(台幣，下同)成本計算，約耗2億多元(約626.8萬美元)。不過，農業部公布的數字也被外界質疑嚴重低估。

農業粉專「LIN BAY好油」版主林裕紘質疑，就把待銷毀的5000多萬顆雞蛋都當作來自巴西，其貨款約3.48億元，再加上運輸、拆箱、堆肥處理費，大概是3.61億加上倉儲費用，遠不止農業部公布的數字。他表示，損失金額雖低於4億元，但專案進口雞蛋是補貼畜產會高買低賣的價差，但現在只有買，沒有賣，要怎麼符合補貼價差的名義？

根據農業部資料，今年3至7月專案進口雞蛋合計1億4531萬顆，來自泰國、巴西、菲律賓、美國、土耳其、澳洲、馬來西亞等七地，其中進入洗選場後上架通路販售的殼蛋共2491萬顆，占比一成七，加工共3428萬顆，占比二成三，庫存包含殼蛋和加工蛋品共有3209萬顆，共二成二。

至於因耗損與到期，已銷毀的進口蛋有232萬顆，占比1.6%，待銷毀5170萬顆，占比約35.58%。

不過待銷毀的進口蛋比率逾三成之多，是否是因農業部錯估進口量？陳吉仲表示，以當初差距來說，一天要兩、三百萬顆的雞蛋，不過6至8月時，因天氣熱、學校放暑假等因素，國內雞蛋需求量下降，若持續將進口蛋投入市場，會影響國內產銷，考量國內市場通路樣態，確保蛋農權益，才有過期和損耗的雞蛋。

至於銷毀到底耗費多少錢？陳吉仲一開始僅強調是避免影響蛋農，但媒體詢問三次後，才由農業部政次陳駿季回答。陳駿季說，銷毀一顆進口蛋，以進口價四、五元左右、乘上5100萬顆，大概花費2億多元，庫存到期的雞蛋有近八成至八成五都是來自巴西的雞蛋。

國民黨立委賴士葆表示，陳吉仲昨終於公布，即將耗損或到期銷毀的蛋約占37%，按之前所說每顆5.4元計算，有超過2.4億元丟進垃圾桶。陳吉仲愈講疑點愈多，避重就輕，顯示陳顢頇驕傲的態度。

國民黨立委李貴敏說，桃園查獲的混蛋事件，這已不僅是標示錯誤的問題，恐涉偽造文書，農業部的說法已不足為國人所信，檢調單位要立即動作。

一位民進黨立委私下說，農業部與陳吉仲的應對方式慢半拍，導致進口蛋危機愈燒愈烈，憂心選前任何爭議事件沒處理好，對選情會有所影響，民進黨不能不謹慎應對。