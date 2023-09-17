沒標進口國 143萬多顆散裝蛋… 農業部被打臉

桃園市衛生局進入仲毅農產品公司追查進口蛋流向，揪出其散裝籃蛋未標示產地，加工的液蛋混入國產蛋和進口蛋，卻標示產地「台灣」，違反規定。（圖：桃市衛生局提供）

桃園市政府追巴西 蛋流向昨有重大進展，衛生局發現仲毅農產品有限公司的蛋品工廠，從中央畜產會取得巴西、土耳其、泰國進口雞蛋 ，但該工廠生產未殺菌液蛋，產地竟標示「台灣」，已批發賣給糕餅店；至於散裝籃蛋則賣給早餐店、雜貨店、市場攤販，均未標示品名及產地，恐早已進消費者肚子，也讓農業部 昨天打包票，表示不會有進口蛋以散蛋流入傳統市場說法破功。

而在台中市、桃園市政府相繼主動稽查進口蛋流向，查出進口蛋確已流向傳統市場及早餐店等通路，也引發各縣市展開追查，例如雙北、高雄都到賣場通路稽查，六都僅台南市表示會「配合農業部進行源頭管理」，未見積極的稽查行動。

桃園市查出7月後有使用進口雞蛋的工廠計有三家，進貨來源都是中央畜產會，品項有殺菌液蛋、未殺菌液蛋及蒸煮蛋及散裝籃蛋。

桃園市衛生局前天再與消保官兵分八路至大賣場、超市、傳統商行、洗選場及蛋品工廠稽查，發現位在桃園八德區的仲毅農產品公司（蛋品工廠）把進口蛋洗選後，轉成散裝籃蛋、液蛋及滷蛋，從7月起到9月14日，處理158萬7600顆雞蛋。

衛生局調查，仲毅除了混合台灣產及進口蛋製作未殺菌液蛋，也把散裝籃蛋賣給早餐店、雜貨店、市場攤販，由於均未標示產地，容易誤導店家和消費者以為買到台灣產的雞蛋，除了要裁罰，也勒令業者全面收回通路商及街邊店、自助餐、小吃店等下游店家還未賣出的進口雞蛋。

衛生局表示，雖然進口蛋在進口後八天期限內完成製作液蛋，液蛋有無食安疑慮，會進一步追溯糕餅業者釐清；但仲毅標示液蛋產地為「台灣」，已涉違反食安法，可裁罰4萬至400萬元。

仲毅公司業者昨天表示，未注意、也不清楚法令，加上看不懂外文的進口文件才會發生標示問題。