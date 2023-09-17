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冷眼集／蛋荒變食安危機 難怪陳吉仲仇恨值高

記者 彭宣雅、邱瓊玉
巴西蛋風暴持續延燒，農業部長陳吉仲今天下午在農業部舉行記者會，媒體記者提問農業部長陳吉仲是否為此向國人道歉，陳卻說：「我想我已經特別說明過，專案進口雞蛋流向完整說明，未來會做更進一步精進措施。」（記者許正宏／攝影）
巴西蛋風暴持續延燒，農業部長陳吉仲今天下午在農業部舉行記者會，媒體記者提問農業部長陳吉仲是否為此向國人道歉，陳卻說：「我想我已經特別說明過，專案進口雞蛋流向完整說明，未來會做更進一步精進措施。」（記者許正宏／攝影）

為解決蛋荒，農業部斥資5億多元(台幣，下同)，自國外進口雞蛋，但一味撒幣缺乏管理的做法，卻讓蛋荒演變成食安風暴，至今未落幕，又爆出有高達5000多萬顆進口雞蛋正準備銷毀，農業部拿公帑採購，再拿公帑銷毀，視國人的納稅錢如零花的做法，令人咋舌。

農業部長陳吉仲昨稱，會啟動進口雞蛋專案，是因為當時國內雞蛋產量不足、蛋價上漲，衍生黑市價格猖獗。但實際上，黑市蛋價之所以猖獗，是因為農業部荒謬的凍漲蛋價所致，為了抑制蛋價，農業部急著向國外買蛋，根本就是人禍。

而超思進口蛋風波，更是一路從黑箱爭議，演變成如今的食安危機，超思僅五十萬的資本額能不能承攬高達五、六億的巴西蛋，或許還停留在「信者恆信、不信者恆不信」的政治攻防階段；但直到外界發現，超市架上出現四個月前的巴西雞蛋，「我吃的雞蛋安不安全」的食安危機陡然升溫，就成了全民都有感的事。

也是從可以保存四個月巴西蛋事件開始延燒後，大家才看到，農業部在進口雞蛋後，根本就是擺爛，對於這些脫離冷鏈後的進口雞蛋如何保存、標示效期，從配送到上架，根本都是處於無政府狀態。民眾才恍然大悟自己這陣子在超市買到臭蛋，不是自己運氣不好，根本就是因為政府的失職與失能。

昨天記者會上，更令大家訝異的是，這批進口蛋中，有高達五千多萬顆、超過三成都面臨銷毀。農業部因為政策失誤，導致讓蛋荒一路燎原，繼而砸大錢進口雞蛋，不僅釀成食安危機，現在還要再花一筆錢，把這些雞蛋銷毀，陳吉仲難辭其咎。

而昨天媒體多次詢問是否要道歉，陳吉仲依舊嘴硬，繼續宣稱進口雞蛋創造了60億的效益，不願道歉，也難怪陳吉仲會榮登全台仇恨值最高的官員。

雞蛋 農業部 巴西

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