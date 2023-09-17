柯文哲批2030雙語政策：蔡政府不要老是喊口號

民眾黨總統參選人柯文哲說，教育很根本的問題要解決，就是錢給的不夠，所以後面都是屁話。（記者許維寧／攝影）

全國教師工會總聯合會16日舉行2024總統候選人教育論壇，邀請民眾黨總統參選人柯文哲 對談教育議題。柯文哲表示，2030雙語政策師資不足，根據新加坡 經驗需28年才能落實，蔡政府稱2030的依據何在？且若師資不足，做不到就是做不到，不要老是喊口號。

柯文哲昨針對如何落實教育公共化、改善「反重分配」現象提出看法。柯文哲表示，教育過去被視為是窮人翻身的最後管道，但據北市統計，國中教育會考升學排行前十名的國中僅一間是公立學校，可見台灣教育資源分配不均，以至於無法透過教育消弭貧富差距。

全教總也針對雙語政策亂象提問，柯文哲表示，沒有配套措施根本不可能達成2030雙語政策，先前請教過新加坡教育部 長，新國部長認為雙語涉及國家文化重大改變，需要28年時間，而政府卻稱2030就要落實依據何在？雙語要推，但時間點不對。

柯文哲談到，聽過最好笑的笑話，是教師用英語教國文，實在目瞪口呆，政府應務實面對問題。

柯文哲說，政府應務實面對問題，「不是一個口號在那邊喊」，先釐清2030雙語政策需多少師資，否則做不到就是做不到。

針對高等教育學用落差與產業低薪現象，全教總也向柯文哲提問，是否能提出對學生、產業、學校三者均有利的政策？柯文哲說，主張大學調漲學費。大學20多年來學費凍漲不合理，該漲就應該漲，不應為齊頭式平等拖垮競爭力，但若學費調漲，弱勢生則應由政府補助就學。

柯文哲認為，補助3.5萬元台幣學費根本是大撒幣，因為私校倒閉是少子化關係，這種作法是粉飾太平卻沒有解決問題。

柯文哲也說，台灣缺工和低薪代表科系調整有問題，眼下是缺人的科系應增加，但也要思考AI發展帶來的學科、職場衝擊，如未來AI可更精準判讀Ｘ光，預計5年後將改變醫學人才需求，「該做的現在就要做，不要到時候一堆人失業。」