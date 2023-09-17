新聞評論／農衛官員卸責踢皮球 誰來管蛋品效期？

台農蛋品承認誤標負責洗選的巴西進口蛋有效期限，主動全面回收下架，但仍有近8萬顆下落不明。（記者曾學仁／攝影）

巴西 蛋爆發「誤標效期」風波，不僅台農洗選的巴西蛋下架回收，冠軍蛋也遭殃，台農董事長涂萬財驚天一爆，同時凸顯「到底誰管蛋品保存期限？」的問題；只不過，每當有問題發生時，官員們總是先推諉一番，真的推不掉才會認帳，涂萬財就是在農業部 及衛福部互踢皮球之下，吃下這張30萬元(台幣，下同)罰單。

涂萬財日前接受本報系聯合報專訪大吐苦水，指農業部事先沒告知這批巴西蛋裝船日、有效日，食藥署也沒告知進口蛋標示方法，他才依國產蛋標示方式，把洗蛋日標為製造日，效期為一個月。涂萬財出事後，農業部、衛福部對於效期標示的權責居然說不清楚，高市衛生局動作超快，馬上對業者開出30萬元罰單。

針對效期限標示，最早是農業部畜牧司提出說法，指有效期限相關規範、執法主管機關為衛福部食藥署，並非農業部。

不過，畜牧司的說法馬上被農業粉專Lin bay好油板主林裕紘「糾正」，指依食品良好衛生規範準則規定，成品有效日期之訂定應有合理依據；必要時，應為保存性試驗。禽畜產品效期評估及保存性試驗，一直都是由畜產會及農業部畜試所來做，而產品監管機關是衛福部，負責產品上市後的稽查。

農業部官員不會不清楚此一規定，第一時間說效期規範、執法是衛福部食藥署主政，顯然是不願扛責，最大的原因可能是巴西蛋風波鬧得這麼大，恐怕一時難以收尾。

根據藍委的資料，8月時尚有3700萬顆庫存蛋，目前到底還庫存多少，恐怕是一筆爛帳，更別提民眾關切進口冷藏轉常溫的雞蛋 到底有沒有問題；農業部長陳吉仲此刻神隱，農業部官員也無從扛起，只好能推就儘量推了。

在農業部被打臉後，衛福部學聰明了，不敢隨便推責任，但食藥署刀切豆腐兩面光，指無論是農業部說法、還是粉專版主說法，「他們講的都沒錯」，依照食安法規定，保存期限確實是由衛福部食藥署主政，而效期訂定要有合理依據，當中也要做保存性試驗等，但重點是洗選場名單在農業部手裡，將由農業部安排稽查行程，食藥署派員共同輔導，最快下周啟動稽查。

解讀食藥署的說法，其實就是明白表示，主責單位還是農業部，因為洗選場名單資料在農業部手裡，食藥署充其量只是配合、共同輔導的角色，而且稽查的行程重點是洗選場，焦點自然都放在農業部。

只是，衛福部食藥署刻意忽略已上市蛋品的稽查，暫且不提藍委所提庫存蛋的流向，光是涂萬財這一批洗選的10萬顆蛋，最多只查到全聯通路的2萬顆，還有近8萬顆遭下落不明，合理來說，食藥署此刻應該是忙得人迎馬翻才是，絕非坐等農業部排洗選場共同稽查的行程才是。