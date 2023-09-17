航空城拆遷戶近千人上街 陳建仁出席動工典禮取消

桃園航空城拆遷戶不滿拆遷補償評點未調升，16日走上大園區竹圍街抗議，到場的民代和里長都簽名支持10月13日到行政院陳情。（記者鄭國樑／攝影）

桃園市大園、蘆竹區的航空城拆遷戶不滿交通部和前市長鄭文燦「先建後拆」承諾跳票，現任市長張善政 稱提高補償的政見也還沒兌現，近千人昨天走上位處桃機第三跑道用地的竹圍街抗議，主張拆遷補償評點提高、安置住宅售價降低與成立拆遷重建會等三大訴求，並宣布10月13日到行政院抗議。

這場抗爭原本是針對行政院長陳建仁昨天要到大園區竹圍里，出席航空城第三跑道動工典禮，在地市議員游吾和、徐其萬等人號召拆遷戶到場外抗爭，警方原本已經畫出陳抗區，後來傳出相關單位評估後為避免失焦，取消動工典禮。不過，抗爭昨天仍照常舉行，多名民代、里長都聲援。

不少民眾走上街頭拿出「鄭文燦還我家園」、「張善政政見跳票」與「到行政院陳情抗議」的手板或布條，表達不滿。還有抗議民眾抨擊民航局還沒徵收，就在他的土地插牌，要求不能耕種。

游吾和、徐其萬長期為拆遷戶發聲，昨也紛紛發出「信賴政府」卻受害的怒吼。不滿政府該增加的補償不給，只像給乞丐給一點，等搬遷等到有的鄉親長輩已經往生，批「政府不要再騙」。

拆遷戶提出3點訴求，包括拆遷補償評點從14.4調高至16.8、安置住宅售價維持鄭文燦卸任前提過的每坪台幣13、14萬元、民航局與市府須成立桃園航空城拆遷重建委員會，成員里長要過半。

桃園市政府地政局表示，拆遷補償的評點是依據法令必須以公告當日的點數為基準，市府已透過不同方式提高補償，拆遷戶主張安置住宅售價因為工程隨著物價波動而調整，去年已經承諾每坪上限不超過台幣22萬元；成立拆遷重建委員會一事，會連同其他的訴求和地方再溝通。