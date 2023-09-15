「為何這麼保密」 盧秀燕問巴西蛋流向 農業部：不方便給

超思進口蛋風波擴大，不少消費者擔心買到過期進口蛋，家長更憂心流入校園。台中市長盧秀燕昨表示，這些問題蛋是農業部 核准進口，只有農業部知道蛋的分配與流向，但台中市向中央要求希望提供資料，農業部卻表示「不方便給」，且拒給各縣市，她不懂為何這麼保密，但鄭重呼籲「農業部一定要給」，縣市政府才能掌握，盡速稽查。

台中市議員劉士州、林昊佑、黃佳怡昨在議會關切巴西 蛋品議題，痛批中央對採購蛋品過程說得不清不楚，問題蛋流向也說得不明不白，另反映不少家長憂心問題蛋流入校園。

盧秀燕回應，台中市府有先見之明，之前訂定的學校午餐合約要求雞蛋 須採國產貨，還被嫌是「全台灣最嚴的」，現在果然發生問題；所幸依合約規定，校園午餐不能使用進口蛋，會再加強稽查。

台北市教育局前天也承諾，營養午餐將全面使用本土蛋。

盧指出，問題雞蛋是中央專案進口，市府希望農業部說清楚蛋的分配及流向，方便市府循線追查，但中央卻拒絕。

台中市衛生局長曾梓展補充，昨天上午衛生局向農業部要求提供巴西蛋分配去向和通路商，但對方卻表示「不方便給」。

「我不懂為什麼中央拒給」、「為什麼這麼保密」，盧秀燕呼籲「農業部一定要給」，提供進口巴西蛋品分配去向及通路商給各縣市，讓縣市政府充分掌握，盡速稽查。

由於中央拒給資料，中市府只能跨局處針對轄管賣場、超商、攤商、餐飲業、蛋品製造業等，啟動「市售蛋品來源稽查專案」逐一稽查，但衛生局表示，稽查速度慢且經營者不一定吐實，為了食安，農業部應解密。

中市農業局昨也因此緊急發公文給農業部，表明地方稽查困境，強烈要求農業部提供流向，否則人民恐陸續將問題巴西蛋吃下肚。

國民黨總統參選人侯友宜昨表示，面對蛋的問題，過期、採購的黑幕重重，都已經討論那麼久，看不到民進黨總統參選人賴清德或民進黨出來完整說明，檢調又慢吞吞，到底有沒有查清楚，不能都不說也都不做，這樣會讓人民很失望，對政府失去信心。