我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

誤標效期風暴擴大 另批巴西蛋下架 恐仍有「未爆蛋」

台灣新聞組／綜合15日電
有消費者向聯合報投訴，9月4日在全聯買的冠軍洗選鮮白蛋，上面載明是巴西蛋，有效期間為今年9月2日至10月1日，明顯超過農業部所說的9月27日期限。（圖：民眾提供）
有消費者向聯合報投訴，9月4日在全聯買的冠軍洗選鮮白蛋，上面載明是巴西蛋，有效期間為今年9月2日至10月1日，明顯超過農業部所說的9月27日期限。（圖：民眾提供）

巴西進口蛋風暴再擴大。台農巴西進口蛋品因「誤標效期」，除了下架外，也被認定違反食安法開罰30萬(台幣，下同)，但消費者投訴，冠軍蛋品的巴西進口雞蛋也疑似標錯效期，有效日期至10月1日。通路商全聯證實，即日起，台農蛋品、冠軍蛋品各兩款的巴西進口雞蛋全面下架，消費者可憑發票及原購買商品，至當時購物的分店辦理退貨。

對此，冠軍蛋品公司表示，該批巴西蛋洗選蛋是由台農蛋品配合洗選，標示也是由台農標示，標示問題還是要問台農蛋品。

農業部日前表示，巴西進口雞蛋保存期限是120天，所有巴西進口雞蛋，最後的有效期限為9月24日至9月27日間。

不過有消費者向本報系聯合報投訴，指9月4日在全聯購買到冠軍洗選鮮白蛋，上面載明是巴西蛋，有效期間為今年9月2日至10月1日，標示已超過農業部所稱的9月27日期限，憂心自己是不是也買到誤標效期的巴西過期蛋。

由於消費者也向全聯反映，根據全聯回覆給消費者信件，指針對全聯門市所購得的四款蛋品可退貨，包括台農洗選蛋、台農鮮紅蛋、冠軍洗選鮮紅蛋、冠軍洗選鮮白蛋，辦理期限至11月11日止。消費者可憑發票及原購買商品辦理退貨，若已無實體商品只有購買憑證或是僅有實體商品無購買憑證，可直接與廠商聯繫，由廠商協助服務。

雖然台農及冠軍等四款商品在全聯下架，但市面上仍有不少進口蛋，且洗選業者多以現行本土蛋標示方式，恐怕仍有「未爆蛋」，也讓消費者近日選購蛋品心生疑慮。

農業粉專Lin bay好油板主林裕紘表示，台農董事長涂萬財稱採購308箱，約11.08萬顆，算上九成的洗蛋率，約9.972萬顆，可是賣給全聯僅兩萬顆，剩下近8萬顆去哪裡了？時代力量立委邱顯智批評，到底還有多少蛋仍在超市架上？會不會早已進入早餐店、學校營養午餐，甚至混入國產蛋中？農業部應公開進口蛋流向。

對此，食藥署副署長林金富表示，已與農業部達成兩共識，一是全面共同輔導所有進口雞蛋的洗選業者，依食安法規定及參照進口雞蛋原廠保存期限資料，正確標示；此外，農業部將與食藥署針對市售進口雞蛋加強聯合稽查，與地方衛生局合作，針對全國販售通路查核雞蛋，包含雞蛋外觀檢查及標示，並強化市售雞蛋動物用藥殘留抽驗。

至於涂萬財前天出面為自己喊冤，並稱若政府亂開罰將會提告，高雄市衛生局昨三度發新聞稿指出，涂未依通知在前天完成意見陳述，拒絕、規避調查，違反食品安全衛生法，已開罰30萬元，「若再不來就再罰，罰到來為止。」另針對有效日期「標示不實」案還在調查，將從重處罰，最高可罰400萬元。

台農蛋品工廠持續運作，涂萬財昨天上午受訪表示，食品業是良心事業，他對得起良心，無法接受開罰。他隨即神隱，不願再回應。

國民黨高雄市議員鍾易仲與李眉蓁痛批衛生局像黑道的小弟，替農業部老大出手教訓講實話的台農蛋品董座，開罰理由根本是欲加之罪，台農蛋品出面幫農委會背黑鍋，講實話就被打壓，綠道治國真的比黑道治國還可怕。

雞蛋 巴西 農業部

上一則

林書豪將披國王戰袍 兄弟連線美夢成真

下一則

與美跨海爭訟10年 兩蔣日記終運回台灣國史館

延伸閱讀

拍認錯影片 台農董座：農業部要我擔下來

拍認錯影片 台農董座：農業部要我擔下來
新聞眼／先黑箱後護航 陳吉仲還能不下台

新聞眼／先黑箱後護航 陳吉仲還能不下台
進口巴西蛋誤標效期 台農認了：全面下架

進口巴西蛋誤標效期 台農認了：全面下架
新聞評論／5月進口蛋標9月製 農業部難圓謊

新聞評論／5月進口蛋標9月製 農業部難圓謊

熱門新聞

魏喬安跪在舞台上當眾脫掉內衣。圖／摘自IG

台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳

2023-09-10 16:18
鴻海創辦人郭台銘（左）日前宣布投入2024總統大選，14日在台北舉行記者會，公布副手人選為藝人賴佩霞（右）。(中央社)

郭台銘副手揭曉 將搭檔「人選之人」女星賴佩霞

2023-09-13 20:44
賴佩霞宣布成為郭台銘副手。（取材自臉書）

生父、繼父都是美國人 賴佩霞認雙重國籍：會盡快放棄

2023-09-14 03:10
來自屏東的天然醬油生產商「豆油伯」11日晚間獲頒有「美食奧斯卡」之稱的英國美食大賞「好味賞」最高級別獎項「金叉獎」，行銷總監李明芳（左）手持獎座激動高喊：「我們來自台灣！」（中央社）

台灣醬油獲英國美食獎殊榮 評審：美味到可直接喝

2023-09-12 09:57
示意圖，非當事人。（取材自ingimage）

獸父把女兒當砲友8年還說「把我當男友」少女逃家才讓悲劇曝光

2023-09-14 00:31
國民黨總統參選人侯友宜民調回升，國民黨立委參選人也陸續歸隊相挺。（記者潘俊宏／攝影）

親綠民調：侯拉大與柯差距 郭台銘跌破1成

2023-09-09 02:30

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
安謀成功上市 道指漲331點

安謀成功上市 道指漲331點