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安謀將掛牌 台積砸1億美元入股 分析師看好

記者簡永祥、編譯林聰毅／綜合14日電
台積近日通過在一億美元額度內認購安謀國際（Arm）普通股，分析師看好台積的投資有利強化與蘋果、輝達間的合作，並爭取二奈米訂單。（路透）
台積近日通過在一億美元額度內認購安謀國際（Arm）普通股，分析師看好台積的投資有利強化與蘋果、輝達間的合作，並爭取二奈米訂單。（路透）

全球矽智財龍頭英商安謀國際（Arm）首次公開發行股票（ＩＰＯ）進入倒數，將在美國時間14日在那斯達克掛牌交易。在台積電、蘋果、亞馬遜、英特爾、輝達（Nvidia）、字母公司（Alphabet）、微軟與三星表態參與成為基石投資人加持下，已掀起十倍超額認購狂潮。

台積董事會周二通過在一億美元額度（約新台幣32億元）內認購Arm普通股。雖投資占比有限，以純財務投資為考量，卻是極關鍵的策略性投資。

分析師說，蘋果與輝達可能在2026年用二奈米技術分別生產iPhone新一代處理器與下世代ＡＩ晶片B100，因這兩大潛在二奈米客戶也投資Arm，因此台積投資Arm有利強化與蘋果、輝達間的合作，並爭取二奈米訂單。

安謀ＩＰＯ的時機適逢投資人爭相追捧半導體及ＡＩ類股，成為此次新股上市轟動。分析師並認為，安謀的ＡＩ很可能使其成為邊緣裝置ＡＩ的主要參與者。

台積電發言體系表示，台積電參與Arm的ＩＰＯ目的，「主要是讓台積電在未來與我們的重要供應商及合作夥伴的合作，處於有利地位。」

安謀日前遞交的ＩＰＯ申請文件顯示，公司尋求以每股47美元到51美元價格發行股票。當時市場以此價格區間上限計算，估值就高達545億美元。

半導體業者表示，安謀是家處理器矽智財設計廠商，處理器因具備高效能、成本低、省耗能等特點，被廣泛應用在設計遍及工業控制、消費類電子產品、通訊系統、網路系統等領域的晶片，為世界上最重要的手機處理器指令集架構供應商，在移動終端應用市占率超過95%。

安謀客戶含括著名半導體廠及各應用領域企業，如蘋果、高通、博通、聯發科、亞馬遜、谷歌、英飛凌、恩智浦等，整個生態體系夥伴超過一千家，上個財務年度Arm架構的晶片出貨三百億顆、累計出貨數逾二千五百億顆，足見Arm產業地位。

輝達2020年曾宣布斥資400億美元收購安謀，創科技業史上最大收購金額，但引發包括英特爾、高通及谷歌等擔心將壟斷全球ＩＰ命脈，故透過美國及英國相關主管單位全力阻擋，逼迫輝達放棄，安謀大股東軟體才轉尋ＩＰＯ。

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