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新聞評論／工地監測形同虛設 政府必須全面檢討

聯合報社論
三大公會指「基泰大直」工地對於監測系統示警未有因應與積極作為，造成鄰地建物塌陷的災害發生。(記者余承翰／攝影)
三大公會指「基泰大直」工地對於監測系統示警未有因應與積極作為，造成鄰地建物塌陷的災害發生。(記者余承翰／攝影)

基泰大直工地坍方，引發附近7棟民宅受損傾斜，災情怵目驚心。事後傳出，負責現場監測的「儀大工程」7月間即已測出工地安全「超出警戒值」，並接連警告施工人員現場狀況「有點糟」。然而，基泰卻未積極改善，繼續動工施工，終致連續壁斷裂而波及周遭住宅。這種老建築改建卻因施工不良造成鄰損的問題，近年層出不窮，政府除了追究建商責任，也應全盤進行制度面的檢討，避免監督管理淪為虛設。

這次基泰大直建案會造成鄰近大樓那麼嚴重的損害，最主要原因，是工地的連續壁施作不良，甚至可能涉及偷工減料。首先，基泰工地地下開挖三層，該公司僅開挖11.95公尺，顯意圖以5公分之差規避開挖12公尺即須審核的程序。其次，土木結構技師認為，連續壁的深度與地下室深度之比至少應為2.4倍，但基泰的連續壁只做到24公尺，距離標準值的28.8公尺少了近5公尺，造成支撐不足。

這些問題，在儀大工程的監測紀錄中，也如實顯現。例如，儀大對基泰工地的監測，7月下旬的數值顯示，連續壁的壁體內傾度、支撐應變計、地面沉陷點、建物沉陷點等，皆已超過警戒值，並據以向基泰工地主任提出警告。然而，不知道是工地主任未如實往上呈報，或者是受上級之命要繼續硬幹，終於使原可避免的憾事發生。

基泰是股票上市公司，卻為了區區小利減少開挖深度以規避審查，只能說是因小失大，聰明反被聰明誤。再看台北市政府的處理，基泰案的都更許可雖是柯市府所批准，但蔣萬安就任後，市府不斷接到民眾對基泰工地的申訴，都發局卻答以「無危害公共安全之虞」，恐怕太嫌草率。試想，當地有兩個建案正在施工，民宅牆壁發生裂損也是事實，主事官員如果真的以民為念，就應仔細追蹤來龍去脈揪出禍首，怎會以一紙公文就草草「結案」？假設當時市府官員曾向儀大工程調閱監測資料，至少也能及早阻止壁裂樓歪的結局吧！

台北市政府固難卸其責，但中央政府同樣有不可迴避的責任。基泰大直的工地坍塌，提醒了人們基隆河曾經「截彎取直」的歷史。那一帶目前高樓林立，但有多少建築是蓋在原來的泥灘地上，土地是否經過確實改良，市府和建商都有責任再回頭檢視改善。專家還發現，這次發生塌陷的大直街一帶，在2016年還被標示為土壤液化的「高潛勢區」；但最近再查，竟變成了「低潛勢區」，質疑有人竄改。對此，負責潛勢區調查的經濟部回應，近年的檢測密度是過去的16倍，因此結果有落差。

經濟部的說詞，令人半信半疑。土地的條件是固定的，除非經過有意識的改良，不會因為突然之間變好。關鍵在，經濟部的檢測樣本是否足夠，地點是否具有足夠的代表性；否則僅以點狀的抽樣檢測，要論斷整個地區地質突然變好，仍讓人存疑。尤其，經濟部大幅變更土地的警示分區，若是為了方便都市發展或建商開發，那形同使得國土管理從源頭就開始鬆散。如此，後面再設置多少監測關卡，也是徒然。

基泰工地的坍塌，是一連串的不負責任所造成。其中，包括了上游的政府國土管理變調，中游的北市府行政管理鬆弛，到下游建商的貪圖近利與方便而罔顧安全，終而釀成大禍。基泰在內湖的另一建案，也發生路面傾斜問題。當工安問題日益頻繁，政府部門如果不思從制度面徹底檢討改善，卻只會相互推諉，那還配談什麼居住安全？(轉載自聯合報社論)

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