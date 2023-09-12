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基泰大直 事發44天前早有警訊 仍大規模開挖

台灣新聞組／台北12日電
基泰建設總經理馮先勉（左）11日晚聽取受災戶們對重建意見，落淚致歉。(記者陳正興／攝影)
基泰建設總經理馮先勉（左）11日晚聽取受災戶們對重建意見，落淚致歉。(記者陳正興／攝影)

北市「基泰大直」建案施工不當造成民宅塌陷，昨傳事發前44天監測數值就超過警戒值，但基泰未積極處置，仍大規模開挖，立委高嘉瑜要求台北市政府應究責。北市府表示，要求基泰補齊後，昨下午收到1到9月監測資料，並送4大公會判讀；副市長李四川說，涉及公共危險會移送法辦，建築師和專業技師都可能移送懲戒。

基泰建設則表示，等市府鑑定報告出來，會以市府報告為主。

民進黨立委高嘉瑜昨說，出事前44天，7月26日就已明顯出現異狀，在民眾陳情的同時，北市府就應要求監測公司提供資料，並介入調查及列管持續監測，然而，都發局7月6日函覆陳情住戶的公文，白紙黑字明確寫著「會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」，就不予列管。

高嘉瑜批評，面對民眾8個月來的陳情，直到樓塌屋垮了，建管處才開始要求建商提供監測資料，「這不僅是官僚怠惰，更是官僚殺人，建管處和建商都是官商勾結的共犯。」 她說，北市府除了收拾善後，更應該究責，同時全面檢討鄰損的標準作業流程，引入第三方公正單位鑑定。

北市議員王世堅及陳怡君昨再赴台北地檢署，告發基泰建設前董事長陳世銘、福益營造公司負責人王明堂及建築師王德生3人，涉犯刑法公共危險罪。

市長蔣萬安表示，都發局前天只收到8、9月監測資料，覺得不夠，要求基泰提供所有觀測資料，且會嚴格檢視。李四川說，如已這麼嚴重卻沒立即處理，涉及公共危險，市府一定會依法究辦。

北市大直民宅塌陷案後，基泰建設總經理馮先勉昨晚首度面對受災戶，落淚向受災戶鞠躬道歉，直說「來晚了」、「事情發生了，我們就是家人」，神隱多日卻稱市府先前安置是基泰做的；受災戶大罵「就是你毀了我們的家」，怒火難息。

馮先勉會後表示，其實已有9成住戶簽合建同意書，但非常可惜，就是有兩、三戶不合作，導致不成功，未來會努力說服少數，對這個案子充滿信心。

基泰前天答應提撥台幣1億元(約312萬7500美元)到北市府指定銀行帳戶，昨仍未入帳。北市府昨為10戶全倒戶聲請第二波假扣押，依工務局評估概算重建費用，總金額約兩億元，法務局長連堂凱說，市府將代墊擔保金，其他15戶後續談妥也會聲請假扣押。

基泰昨晚在飯店和25受災戶開安置會議，會前馮先勉出示銀行帳戶及存款證明書，指已匯1億元進富邦銀行，律師也到市府簽信託契約，北市府卻仍遞狀假扣押。但受災戶發現基泰把錢匯到自家帳戶，而非市府專戶；連堂凱也說，「那是你自己的帳戶，如果領走我們都不知道。」

「基泰說謊不打草稿。」北市府發言人殷瑋批，自己把錢轉給自己還理直氣壯，到底把受災戶權益置於何地？

馮先勉說，匯出款項須有信託契約，律師昨去市府沒簽，會再約，等信託契約完成簽署，才再轉入信託專戶。

馮先勉昨受訪時提到，「昨天起市府要負責安置，之前是基泰負責」。至於未來是否會與受災戶合建或都更？馮說，接下來不主動，以市府為主，但會中又說，「如果與基泰合建，可以向市府爭取更多。」

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