請辭董座的陳世銘持股僅0.5% 基泰真正老闆浮上檯面

基泰建設大直建案造成鄰房災損 ，董事長陳世銘（右）和總經理馮先勉等人日前出席說明；陳世銘持股僅0.5%。(記者邱德祥／攝影)

「基泰大直」鄰房坍塌事件延燒，但攤開公司股權結構，前天請辭董座的陳世銘持股僅0.5%，連前10大股東都排不上，「真正的老闆」是對公司持股逾15%的王姓、楊姓家族成員，換言之，前董座陳世銘、總座馮先勉僅為專業經理人。

基泰建設10日首度對外露面說明，並表明承擔一切責任，但市場依舊不買單，昨日股價再度打入跌停，吞下第二根跌停板、以12.05元作收，並有1.3萬餘張賣單高掛。

「基泰大直鄰房坍塌事件」發生後，基泰建設總經理馮先勉出面滅火。不過，市場顯然不埋單，因為市場有一說，基泰算得出來的損失事小，真正問題在潛在、難以估算的後續可能損失。

多日來，大家都在問，到底基泰建設是什麼樣的公司，老闆又是誰。前天，神隱多日才出來面對的前董事長陳世銘，其實持股才0.5%，辭去董座職務後，連賣股都不用申報。反觀總經理馮先勉持股還比陳世銘多，但也僅0.71%。

據基泰建設年報，公司單一第一大股東為山福開發、持股為3.15%，山福董事長為王維聖、董事為王再福，而兩人又各持有公司1.81%、3.11%持股。

另外，千福開發持有基泰1.75%股權，千福董事長為楊飛龍，其個人持有0.35%股權，該公司董事為王再福、王宜媚；而川福國際持有1.61%，公司董事長王莉嘉，且王家與楊家互為親屬關係，綜合兩家公司及其個人股權，總計可掌握持股至少逾15.5%，顯然以王姓家族為首的家族成員，才是基泰建設真正掌權者。