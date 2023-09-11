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黑白集／對無良建商須用鐵腕

黑白集
台北市「基泰大直」施工不當導致附近民宅受損或傾斜。（本報資料照片）
台北市「基泰大直」施工不當導致附近民宅受損或傾斜。（本報資料照片）

無風無雨無地震，只因住家旁在建大樓挖地基，附近七棟民宅就轟地一聲同時樓歪了。基泰建設以少挖五公分規避審查在先，面對居民不斷申訴損害卻不改善，終因施工不良導致連續壁斷裂。這種以鄰為壑的無良建商，北市府絕對要究責到底。

基泰這起大直建案是「海砂屋」都更案，其對面另一個建案正在施工，湊巧也是海砂屋都更。兩件老海砂屋已害了一代人住得不安寧，如今都更又害得鄰里家破心驚，好諷刺！這反映的，正是台灣無良建商始終不改的偷工減料及利益掛帥，卻不把住戶安全放在心上。

台北市長蔣萬安已勒令基泰北市建案全面停工，並向法院聲請假扣押，首波包括安置費用為六千多萬元。但後續受損房舍的修復整建金額勢必更龐大，蔣萬安須確保基泰負起一切責任，絕不能手軟。

基泰事後的表現，讓人不敢恭維。副市長李四川和基泰總經理約好要談安置和賠償，對方竟未現身，態度惡劣。不僅如此，基泰致送受災戶慰問金時，竟拿著「合建意向書」要求住戶簽名。搞壞人家的房子，還未道歉，就說讓我幫你改建。這種霸王硬上弓的作法，不僅毫無悔意，還想趁人之危。

當初基泰的建案文宣說，「戶戶濃蔭藏深，窗窗樹海映綠」，一副美好景象。而今放眼只見斷垣殘壁，好景僅存在廣告詞。

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