神隱多日現身…基泰董座辭職快閃 蔣萬安：現在不是離開的時刻

基泰建設董事長陳世銘（左二）10日道歉請辭，他拍拍總經理馮先勉（右二）肩膀後離開，馮回答問題時淚灑會場。（記者邱德祥／攝影）

基泰建設在台北市大直的建案上周四造成鄰樓塌陷，公司高層神隱多日，董事長陳世銘昨天終於現身記者會，鞠躬道歉並宣布辭職，但未多做說明就離場，全場錯愕。台北市長蔣萬安說：「這是要負起責任的時刻，不是辭職離開的時刻。」

北市今再聲請假扣押

北市府預計今天向基泰提第二波假扣押聲請，擔保金由市府先墊付，防止基泰脫產、逃避賠償。市府前天向基泰建設聲請假扣押6195萬餘元(台幣，下同，約192.9萬)，基泰稱已提出一億元，高於該金額。蔣萬安強調「事實不容混淆」，第一波假扣押是北市府代墊求償部分，後續還有25戶受災戶求償與重建，北市府一定全力確保受災戶權益。

大直民宅塌陷第三天，市府與基泰昨天上午開會達成三項初步共識，包括基泰同意提撥一億元，由北市法制局指定的台北富邦銀行信託，支應所有的救災、復原與安置經費。房屋受損的25戶，不論是重建還給住戶或由市府公辦都更，基泰全力配合；受災戶在外租房，基泰願付三年租金 。

基泰是上市公司，在證交所要求下，陳世銘與總經理馮先勉、會計經理林家正昨天下午出席重訊記者會。陳世銘說，基泰第一優先是關心鄰居安全，第二是工地安全，所幸都獲得保障；為對社會大眾和股東負責，他辭去董事長一職，「所有責任他一人承擔」，隨後就離場。

馮先勉在回應陳世銘請辭，駁斥外界的神隱、門神說，以及是否對受災戶趁火打劫時，多次語帶哽咽、拭淚，情緒激動到說不出話來。

蔣萬安指出，若基泰建設要展現誠意，應該要出來面對住戶，像發放慰問金、了解民眾需求。北市副市長李四川表示，後續會就改建經費等部分，做法律上的處分。

針對基泰曾向受災戶提出合建意向書惹議，李四川說市府尊重住戶想法，會站在受災戶這一方。北市都發局長王玉芬則說，市府全力協助住戶公辦都更，「沒有基泰來幫忙的選項」。近日會辦說明會，主要針對傾斜下陷建物，附近建物老舊，若居民有意願可一併公辦都更。

基泰大直建案監造人兼設計人王德生曾任台北市建管處科員，被質疑球員兼裁判。馮先勉表示，不了解監造人曾在哪些地方任職。