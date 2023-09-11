兒福聯盟：台營養午餐不營養 8成學生吃不飽

兒福聯盟10日公布營養午餐調查報告，竟有近四成學校菜色不佳，兒盟因此呼籲應盡速制定營養午餐專法。圖為示意圖。（本報資料照片）

兒福聯盟昨發布2023台灣兒少營養午餐調查報告，逾兩成學校每周提供兩次以上炸物、近四成學校每周供應兩次以上魚、肉類加工半成品，營養顯然不均衡；兒盟因此呼籲政府比照日、韓等國制定營養午餐專法，改善餐費不透明、家長難監督等問題。然而教育部 早在2018年就宣示提出專法，五年來仍不見蹤影，顯然是學童午餐「不營養」的主因之一。

調查發現，六成國中生覺得學校營養午餐味道不好、四成覺得菜色太重複、近半數吃的分量比平常少、平均評分不及格；廚餘桶內，六成五為兒童發育過程最需要的青菜，超過四分之一廚餘則為主食。反觀八成學生有吃不飽的經驗，四成寧可選擇喝水、吃零食果腹，正嚴重影響正在發育的兒少健康。

兒盟組織發展處處長黃韻璇表示，重要的營養午餐竟無專法可管轄，22個縣市有22種規定，缺乏全國一致並符合最基本要求的供餐制度。每當營養午餐出現食安問題，只見地方政府消極地採取重罰方式應對，缺乏積極的預防監管措施，餐費補助亦淪為政治人物買票的籌碼。

兒盟進一步了解校園營養午餐系統，發現營養午餐有餐費不透明、缺乏家長參與、他處供應取代自校廚房等三大結構性問題。以向團膳公司訂「桶餐」為例，桶餐烹煮的分量小至百人大至千人，加上運送時間，餐點需要提早到上午10時前煮好，代表孩子中午開飯時，吃的是在高溫 中悶了兩小時的食物，不易維持食物新鮮度與口感。

黃韻璇認為，即使教育部國民及學前教育署已設置學校午餐科，也無足夠法源權責可管轄，必須設立營養午餐專法才能解決此一問題。執政黨立委陳培瑜等人早就召開記者會，提出相同訴求，至今仍不見草案內容，反觀日本與南韓 ，幾十年前便已制定全國性的營養午餐專法。

教育部表示，部版「學校午餐條例」草案已於2019年公告，經多次公聽會及座談會，目前名稱調修為「學生午餐及飲食教育條例」。

考量偏鄉學校供應午餐、經費編列、人員配置規畫等議題仍需討論確認，為讓專法立法後能順利運作，已先行推動公立國民中小學午餐廚房精進計畫等，蒐集彙整資訊後作為訂定午餐專法的參考依據。

教育部表示，現訂有「學校午餐食物內容及營養基準」，包含盡量不使用魚、肉類半成品，油炸一周不超過二次，供學校依循。將持續依相關法令，結合行政院食安五環等方式，維護午餐供應品質。