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U18棒球賽中華隊1分惜敗屈居亞軍 日本首度稱霸

記者陳宛晶／台北11日電
中華隊以1：2吞敗，賽後張趙紘（中）及陳穆衡（右）傷心落淚。（記者侯永全／攝影）
中華隊以1：2吞敗，賽後張趙紘（中）及陳穆衡（右）傷心落淚。（記者侯永全／攝影）

U18世界盃棒球冠軍賽昨在天母棒球場登場，八連勝的中華隊最後以1：2不敵日本隊，屈居亞軍；年輕球員們淚灑球場。日本則是隊史首度稱霸這項賽事。

U18世界盃棒球賽冠軍戰，中華隊以1：2吞敗，連續兩屆拿下亞軍。（記者侯永全／攝...
U18世界盃棒球賽冠軍戰，中華隊以1：2吞敗，連續兩屆拿下亞軍。（記者侯永全／攝影）

昨天天母棒球場湧進1萬人，滿場觀眾替中華隊加油。中華隊此役先在記分板上打下1：0領先，但關鍵轉折出現在四局上，本屆賽會打擊王緒方漣獲四壞球保送後，日本連續執行短打戰術，先推進二壘、丸田湊斗再跑出一支內野安打，高中一樹觸擊點向三壘方向，三壘手王念好接球後傳一壘暴傳，日本跑回兩分逆轉戰局。

日本先發左投前田悠伍完投七局，僅被敲四安打、失一分，首局失血後封鎖中華隊打線，中華隊雖有安打出現，但沒有串聯，攻勢始終欠缺臨門一腳。

總教練吳柏宏指出，前田悠伍的投球真的滿有水準，直球、變化球搭配擾亂打者，中華隊不是打不到，「其實有幾球打到甜蜜點，都打得還不錯，但運氣不好，剛好找到手套。」

沒將冠軍留在台灣，吳柏宏可預期隊員的失落，從6月集訓到現在，選手們的努力他看在眼裡，「包括這場在內都打得很好，當然還有進步空間，日本用『小球』拿下那兩分，造成我們措手不及，這是以後要注意的，但我覺得選手盡力了。」

吳總也感謝情蒐團隊、防護團隊的幫忙，「幫助我們非常多，我們才能打到今天，還打得非常漂亮。」

個人獎項結算至複賽結束，中華隊在全明星隊取得兩席，分別是捕手胡孟智、外野手柯敬賢，柯敬賢還拿到大會最佳防守球員；此外，曾偉喆拿下勝率王，張趙紘則是打點、全壘打雙冠王。

柯敬賢去年入選培訓隊在最終名單被刷掉，今年在個人獎項大豐收，他直言很開心，希望天上的爸爸有看到；競爭打擊王不敵緒方漣，他也給出可愛反應，「昨天知道日本那個比我高，有點傷心。」

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